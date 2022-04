Fahrräder aus Babelsberger Kellern gestohlen

Babelsberg

Am frühen Dienstagmorgen wurde aus Babelsberg Süd ein Einbruch gemeldet. Unbekannte Täter hattenn den Keller eines Mehrfamilienhaus aufgebrochen und ein Fahrrad gestohlen. Auf welche Weise die Täter in das Haus gelangten, wird derzeit ermittelt. Am Nachmittag wurde ein weiterer Einbruch aus einem Nachbarhaus gemeldet. Auch hier verschwand aus einem Gemeinschaftskeller ein Fahrrad.

Schaden im vierstelligen Bereich

Der Schaden lag jeweils im vierstelligen Bereich. Die Fahrräder wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Dabei wird auch ein Zusammenhang zwischen den beiden Straftaten geprüft.

Von MAZonline