Innenstadt

Zwei Fahrraddiebstähle wurden der Polizei in Potsdam seit Sonntag gemeldet. Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in der Berliner Straße aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein braunes Mountainbike der Marke Giant, Typ Yukon Street gestohlen.

Bereits am Sonntagnachmittag war der Diebstahl eines schwarzen Fahrrades der Marke Cube bemerkt worden. Das Rad wurde ebenfalls aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses geklaut – diesmal Am Reiherbusch in der Nauener Vorstadt.

Von MAZonline