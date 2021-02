Babelsberg

Am frühen Sonntagmorgen um 2.23 Uhr hat die Polizei in der Wetzlarer Straße eine Autofahrt unter Drogeneinfluss beendet. Bei der Verkehrskontrolle eines BMW wiesen der 21-jährige Fahrer und die 34-jährige Beifahrerin Anzeichen von Drogenkonsum auf. Beim Fahrer fand man ein Klipptütchen mit Amphetaminen. Die Beifahrerin räumte ebenfalls den Konsum von Drogen am Vorabend ein.

Der 21-Jährige muss sich nun wegen der Ordnungswidrigkeit des Fahrens unter Betäubungsmitteln und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Gegen die 34-Jährige wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Beweissicherung wurden die Betäubungsmittel sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

