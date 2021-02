„Fair Parken“: Potsdamer ärgern sich über Parkverbot in der Steinstraße

Am Stern

Jens Barner ist sauer: Der 57-Jährige steht vor dem Behördenzentrum in der Potsdamer Steinstraße und redet sich in Rage: „Seit die neuen Schilder hier stehen, sieht man jeden Abend das selbe Bild: leere Parkplätze und vollgeparkte Straßen.“ Berner wohnt in der Hubertusstraße, nur wenige Meter von der Steinstraße entfernt. Wenn er abends von der Arbeit kommt, beginnt für ihn das tägliche Rundendrehen auf der Suche nach einem Parkplatz – Alltag für viele Potsdamer Autofahrer.

Bislang haben er und seine Nachbarn im Notfall sich auch mal auf einen der freien Parkplätze des nahen Behördenzentrums gestellt – trotz Parkverbots für Betriebsfremde. „Abends und am Wochenende steht hier ja in der Regel niemand“, sagt Barner. Auch jetzt – es ist Dienstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr – sind die meisten Parkplätze frei. Doch damit ist jetzt Schluss. Seit anderthalb Wochen weisen große blau-weiße Schilder auf die geltenden Parkregeln hin: Wer sein Auto künftig unbefugt auf einem der „Behördenparkplätze“ abstellt, riskiert eine „Vertragsstrafe“ in Höhe von 24,90 Euro.

Fair Parken überwacht künftig die Parkplätze in der Steinstraße

Damit die neuen Schilder nicht zu übersehen sind, stehen sie an fast jedem zweiten Parkplatz und hängen an den Laternen des weitläufigen Geländes. Die Beschilderung stammt nicht vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB), der das Gelände im Auftrag des Landes bewirtschaftet, Absender ist die Fair Parken GmbH.

Das Düsseldorfer Unternehmen ist auf gewerbliche Parkraumbewirtschaftung spezialisiert. Es überwacht die Parkplätze von Supermärkten, Krankenhäusern und Behörden – Firmenmotto: „Parkraumbewirtschaftung mit Fingerspitzengefühl“. Seit 1. Februar ist Fair Parken auch für die Parkplätze an der Steinstraße zuständig.

BLB: Keine Ausnahmen vom Parkverbot für Anwohner geplant

Auf dem ehemaligen Gelände der DDR-Grenztruppen im Potsdamer Stadtteil Stern haben heute unterschiedliche Landesbehörden ihren Sitz, darunter das Potsdamer Finanzamt, die Zentrale Bußgeldstelle der Landespolizei und der Landesbetrieb für Straßenwesen. Insgesamt gibt es dort 632 Parkplätze, „inklusive der Parkplätze für Dienstfahrzeuge und Behindertenparkplätze oder der für Besucher gekennzeichneten Parkplätze“, wie die Pressesprecherin des BLB, Ulrike Rehberg, auf Anfrage mitteilt.

Am Standort Steinstraße habe es in der Vergangenheit „große Probleme durch das regelmäßige Zuparken von Feuerwehrflächen und Feuerwehrzufahrten oder das Parken im Kurvenbereich“ gegeben, sagt Rehberg. Der BLB sei mit der Parkraumbewirtschaftung nicht mehr hinterher gekommen. Die Überwachung durch Fair Parken trage sich selbst aus den erzielten Einnahmen. Lediglich das Aufstellen der Schilder habe der BLB übernehmen müssen, Kostenpunkt: 8000 Euro.

Für Anwohner Jens Barner ist die Übertragung der Parkraumüberwachung an Fair Parken ein „Behördenirrsinn“, wie er sagt. Durch die verschärfte Überwachung würde sich das Problem in die Wohngebiete verlagern: Immer häufiger würden Kurven und Einfahrten zugeparkt. Er würde sich wünschen, dass es am Abend, an Feiertagen und an den Wochenenden Ausnahmen für Anwohner gibt. Insbesondere während der Corona-Pandemie, in der viele Behördenmitarbeiter nicht ins Büro fahren würden. Ausnahmen vom Parkverbot seien laut BLB-Sprecherin Rehberg derzeit jedoch nicht geplant.

