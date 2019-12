Fall des entführten Mädchens (6): Gericht schließt Öffentlichkeit zum Teil aus

Potsdam

Im Fall des aus einem Potsdamer Möbelhaus entführten Mädchens hat am Donnerstag der Prozess vor dem Landgericht begonnen. Zum Schutz des zur Tatzeit sechs Jahre alten Kindes hatte die als Nebenklägerin auftretenden Familie den Antrag gestellt, die Öffentlichkeit vom Verfahren auszuschließen. „Es handelt sich um ein sehr junges Kind“, hatte die Anwältin der Familie argumentiert: „Stellen Sie sich vor, was es bedeuten würde, wenn die ganze Stadt genau erfahren würde, was ihm passiert ist.“ Das Gericht beschloss daraufhin einen Ausschluss der Öffentlichkeit vom konkreten Anklagesatz – die Tathandlungen, die den sexuellen Missbrauch betreffen, wurden hinter verschlossenen Türen verlesen.

Entführt und mutmaßlich missbraucht

Angeklagt ist Willi D. (58), ein verurteilter Sexualstraftäter aus Potsdam. Er soll im Mai dieses Jahres das Mädchen aus einem Möbelhaus im Stadtteil Drewitz entführt und in seine Wohnung gebracht haben, wo er das Kind missbraucht haben soll. Das Mädchen hatte gemeinsam mit seinem Vater und drei Brüdern das Möbelhaus besucht, bevor es verschwand. Die Polizei suchte vergebens mit einem Großaufgebot.

Am Nachmittag nach der Entführung war das Kind weinend und verletzt auf einer Bank nahe der Wohnung des mutmaßlichen Täters gefunden worden. Untersuchungen deuteten darauf hin, dass das Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Noch am selben Abend wurde Willi D. verhaftet. Er sitzt im nordbrandenburgischen Wulkow ( Ostprignitz-Ruppin) in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat den Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Entziehung Minderjähriger angeklagt.

Das öffentliche Interesse an dem Verfahren ist groß, zahlreiche Pressevertreter hatten sich zum Auftakt im Landgericht eingefunden.

