Fallstricke beim „Forum der Demokratie“ an der Potsdamer Plantage

Innenstadt

Der Weg zum „Forum der Demokratie“ mit einem „Haus der Demokratie“ auf dem ehemaligen Grundstück des Garnisonkirchenschiffs gestaltet sich offenbar holpriger als gedacht. Anstelle von Grundsatzbeschlüssen kommt es zu Verzögerungen und zu eher schaumgebremster Zustimmung – nicht zuletzt vonseiten der Garnisonkirchenstiftung, deren Kuratorium unter Vorsitz von Alt-Bischof Wolfgang Huber am Montagabend getagt hat. Nach MAZ-Informationen gab es vorerst kein vorbehaltloses grünes Licht.

Wie berichtet, will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bereits Ende Januar in der Stadtverordnetensitzung einen Beschluss herbeiführen. Doch die Stimmung ist aufgeheizt; Kritikerinnen und Kritiker des Kirchenschiff-Verzichts sind auf der Burgzinne.

Am Montagabend fand einen zweite „Mahnwache“ an der Nagelkreuzkapelle statt mit Kritikerinnen und Kritikern des drohenden Verzichts auf das Kirchenschiff. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Kuratorium der Stiftung hat am Montag die vorgelegte Umsetzungsempfehlung für die Schaffung eines „Forums“ an der Plantage „zur Kenntnis genommen“, wie es in einer Pressemitteilung der Stiftung am späten Abend recht zurückhaltend hieß. Und: „Da die Umsetzung dieser Idee für die Stiftung – wie in der Öffentlichkeit bereits aufgezeigt – mit Blick auf die derzeit geltende Satzung die Einbeziehung Dritter und die Klärung einer Reihe von – auch rechtlichen – Fragen erforderlich macht, bittet das Kuratorium den Vorstand, sich dieser Fragen vor allem in Zusammenarbeit mit den Stiftungsaufsichten und im Benehmen mit den Stiftern anzunehmen und ihm zu berichten“, so die Presseerklärung.

Heißt im Klartext wohl: Ohne eine Änderung der Stiftungssatzung, um einen Verzicht auf den Wiederaufbau des Kirchenschiffs zu erlauben, läuft gar nichts. Das hatte selbst die zuständige Stiftungsaufsicht jüngst empfohlen. Bis zu einer Satzungsänderung sind jedoch noch Hürden zu überwinden; nicht zuletzt eine Auskunft des Finanzamts hinsichtlich der Gemeinnützigkeitsanforderungen. Ebenfalls interessant: Das „Forum an der Plantage“ bezieht laut Pressemitteilung „den wiedererrichteten Turm der Garnisonkirche, den Standort des ehemaligen Kirchenschiffes mit dem Haus der Demokratie und das Areal des Rechenzentrums“ ein. Wohlgemerkt ist nicht vom Gebäude des Rechenzentrums die Rede.

Vorlage des OB kurz vor Beratungsbeginn

Aber nicht nur bei der Beschlussfassung im Kuratorium knirscht es offenbar vorerst noch etwas. Spitz auf Knopf stand es am Montagabend auch, was die inhaltliche Information der Stadtverordneten durch den Oberbürgermeister angeht. Konkret ging es um die Beschlussvorlage des Rathauschefs zum Forum an der Plantage. Schubert hatte am 11. Januar angekündigt, dass das Papier „mit Änderungen den Fraktionen zur Beratung am 17. Januar 2022 vorliegen“ würde. Um 18 beziehungsweise 19 Uhr waren gestern die Fraktionssitzungen angesetzt – doch bis kurz vor knapp lag noch nichts vor. „Diese zeitliche Verzögerung scheint mittlerweile Methode zu haben, um eine gründliche Lektüre und Befassung zu verhindern“, empörten sich Hans-Jürgen Scharfenberg und Sascha Krämer von der Linken-Fraktion.

Der Garnisonkirchturm und das Rechenzentrum an der Plantage. Quelle: Julius Frick

CDU-Kreischef Oliver Nill plädierte gestern dafür, „dass bei einer Entscheidung solcher Tragweite nichts übers Knie gebrochen wird und sich hier niemand rechtlich angreifbar macht“. Der Antrag des OB sollte daher nicht mehr im Januar in der SVV behandelt werden, so Nill.

Das mit Spannung erwartete Papier skizzierte dann Eckpunkte im laufenden Phasenprozess zum Standort Plantage/Rechenzentrum/Garnisonkirche. Für die Phase 3 ist eine Machbarkeitsstudie zum „Forum“ vorgesehen – sprich: Raum- und Funktionsprogramm; städtebauliches Konzept; inklusive einer Kostenschätzung. Die Machbarkeitsstudie selbst wird geschätzt 500 000 Euro kosten, die im Haushalt 2022 berücksichtigt werden.

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie sollen in einem zweiphasigen städtebaulich-architektonischen Realisierungswettbewerb verschiedene Varianten für das „Forum“ erarbeitet werden – bestehend aus dem Garnisonkirchturm, dem Standort des Ex-Kirchenschiffes als Haus der Demokratie und dem Rechenzentrum sowie einer städtebauliche Gestaltung der Plantage. Das Rechenzentrum ist also offenbar gesetzt im Wettbewerb und nicht nur eine von mehreren Varianten, wie zuletzt von der FDP gefordert.

Erbbauzins keine Einmalzahlung an Stiftung

Für Phase 4 ist laut Vorlage eine Form für ein Betreibermodell zu finden, die die eigenständige Betreibung des Turms der Garnisonkirche durch die Stiftung und des Hauses der Demokratie durch die Landeshauptstadt sicherstellt, sowie eine durch die Nutzenden des Rechenzentrums selbst organisierte Form im Rahmen des Mietmodells ermöglicht.

Das Kosmos-Mosaik am Rechenzentrum ist denkmalgeschützt – hier eine Reinigungsaktion für das Kunstwerk. Quelle: Bernd Gartenschläger

Beim Ex-Kirchenschiff-Grundstück ist weiterhin die Zahlung eines Erbbauzinses durch die Stadt an die Stiftung vorgesehen. Dabei sei sicherzustellen, dass keine städtischen Mittel und Erlöse der Erbpacht für den Bau des Garnisonkirchturms oder die Errichtung des originalgetreuen Kirchenschiffs verwendet werden. Der Erbbauzins soll nicht als Einmalzahlung fällig werden. Wie berichtet, hatten die Linken-Fraktion und die Wählergruppe Die Andere zuletzt gefordert, dass das einst von der Stadt in das Stiftungsvermögen eingebrachte Ex-Kirchenschiff-Grundstück wieder rückübertragen werden soll.

Von Ildiko Röd