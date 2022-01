Potsdam

In der Landeshauptstadt machen Nachrichten von erwischten Quarantänebrechern die Runde. Der jüngste Fall wird dem Stern-Center zugeschrieben, wo ein Hausarzt einen seiner Patienten beim Einkaufen entdeckte, obwohl er den Mann gerade erst Corona-positiv getestet hatte. Angeblich ließ das Center-Management den Ertappten ausrufen, nicht mit Namen, aber mit der Begründung, ein Quarantäne-Patient möge sich am Infopoint melden; anderenfalls müsse er die Kosten einer Evakuierung aller Center-Kunden und -Beschäftigten tragen. Nicht nur ein Betroffener soll sich daraufhin gemeldet haben, sondern 17!

„Alles Quatsch!“, sagt Center-Manager Frank Kosterka, „das ist nie passiert, und wir würden auch keinen ausrufen, sondern den Verdacht ans Ordnungsamt melden. Die sind dafür zuständig.“ Gleichwohl habe es ähnliche Gerüchte aus anderen Centern der ECE-Gruppe seit Anfang Dezember gegeben; alle stellten sich als Fake heraus.

In verschiedenen Ausschmückungsformen ging es stets um das Ertappen in einem Edeka-Markt und eine Ausrufung im Center, auf die sich vier, zehn oder jetzt auch 17 Betroffene meldeten. „Das hört man leider immer wieder“, sagte Kosterka: „Bei uns in Potsdam ist kein einziger solcher Fall bekannt.“

Die Kontrolle der 2G-Nachweise sei schon arbeits- und personalintensiv. Der Sicherheitsdienst sorge dafür, dass auf „Allgemeinflächen“ nicht gegessen und getrunken wird. Quarantänekontrollen seien nicht auch noch machbar. Er kenne zudem keine wirksame Kontrolle. Wer noch in einer Quarantänedatenbank registriert sei, könnte etwa behaupten, frisch freigetestet, aber noch ohne Ergebnis zu sein.

Ist ein Datenabgleich überhaupt möglich zwischen den vorgezeigten analogen oder digitalen Impfzertifikaten und Daten der Stadt über Personen in Quarantäne? Dazu bekam die MAZ von der Stadtverwaltung keine Antwort. Die Pressestelle erklärte lediglich, dass laut Potsdamer Allgemeinverfügung vom 21. Januar 2022 keine Quarantäne gilt für „Geboosterte, frisch doppelt Geimpfte, geimpfte Genesene und frisch-Genesene“. Als geimpft, genesen oder von einer vorherigen Infektion „frisch“ genesen gelten demnach Personen, bei denen das jeweilige Ereignis maximal drei Monate zurückliegt.

„Auch für Kinder und Jugendliche, die als Kontaktpersonen bei Infektionsgeschehen an Schulen und Horten identifiziert werden, gilt keine Quarantäne, sondern tägliche Testung mit Schnelltests an fünf aufeinanderfolgenden Tagen“, so das Presseamt. „Da jeder Bürger unterschiedliche Kontakte hat und die Familien unterschiedlich groß sind, variiert es stark, wie viele Kontaktpersonen es pro infizierten Bürger gibt. Was man sagen kann ist, dass mit Omikron jetzt in der Regel fast alle in der Familie positiv werden, wenn es dort einen Fall gibt“, so Pressesprecherin Juliane Güldner.

So gut wie keine Verdachtsmeldungen

Meldungen aus der Bevölkerung über Quarantänebrecher gebe es vereinzelt; das werde aber statistisch nicht erfasst. Die Verwaltungsbehörde – hier das Ordnungsamt – müsse beurteilen, ob der angezeigte Sachverhalt genügend tatsächliche Anhaltspunkte für den Tatbestand einer Straftat bietet. „Liegen diese Anhaltspunkte vor, wird Strafanzeige gestellt“, versichert Güldner. Ergebe sich nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft, dass es keine Straftat ist, prüfe die Stadt, ob es sich um Ordnungswidrigkeit handelt und ob es „Hindernisse“ bei deren Verfolgung gibt.

Nur vereinzelt Bußgelder

Gab es schon Bußgelder gegen Quarantänebrecher? Güldner weiß zumindest von drei Ordnungswidrigkeitsverfahren im vergangenen Jahr: „In den Jahren 2020 und 2021 wurden Geldbußen bis 1000 Euro angesetzt.“

Die Sprecherin stellt der MAZ gegenüber klar, dass auch Kontaktpersonen ersten Grades einkaufen oder andere Besorgungen machen dürfen, wenn sie geboostert, frisch doppelt geimpft, geimpft und genesen oder frisch genesen sind, das also alles nicht länger als drei Monate her ist: „Diese Personengruppen können einkaufen gehen, auch wenn sie Kontaktpersonen sind.“

Von Rainer Schüler