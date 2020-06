Brandenburger Vorstadt / Innenstadt

In Potsdam sind an mehreren Orten mysteriöse Plakate aufgetaucht, mit denen zu einer Versammlung am Landtag am kommenden Samstag eingeladen wird. Einige der im selben Design gestalteten Plakate tragen das Logo des Parteienverbundes CDU/ CSU, andere das der Linken und der SPD. Doch weder die CDU noch die Linken in Potsdam sind die Urheber.

Der Kreisvorsitzende der CDU, Matthias Finken, sagte der MAZ am Montagabend, seine Partei habe nichts dergleichen angemeldet und kenne die Aktion gar nicht.

Anzeige

Roland Gehrmann, Kreisvorsitzender der Potsdamer Linken, versichert: „Diese Plakate wurden nicht von der Linken aufgehängt.“ Die Linke habe keine entsprechende Versammlung angemeldet und rufe nicht zur Teilnahme an dieser Kundgebung auf. Man gehe von einer Aktion unter falscher Flagge aus und distanziere sich von den Initiatoren.

Weitere MAZ+ Artikel

Der MAZ sagte Gehrmann, man vermute die Umweltschutzorganisation Extinction Rebellion hinter der Plakataktion. Das liegt nahe, denn die Organisation lädt auf ihrer Website für denselben Ort und dieselbe Zeit zu einer Veranstaltung über Mobilität eingeladen. Bis zum Montagabend war von der Organisation keine Stellungnahme zu erhalten.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Rainer Schüler