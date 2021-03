Brandenburger Vorstadt

In Potsdam ist erneut eine Seniorin Opfer einer dreisten Diebstahl-Masche geworden. Wie bereits in zwei ähnlich gelagerten Fällen in dieser Woche behaupteten zwei unbekannte Männer, dass in die Wohnung der 81-jährigen Frau eingebrochen wurde. Sie gaben sich als Polizisten aus, sollen ausgesprochen freundlich gewesen sein und einen Ausweis gezeigt haben. Als sie nach einem längeren Gespräch die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Frau fest, dass mehrere hundert Euro Bargeld, das versteckt deponiert war, fehlten.

Die beiden Männer sollen etwa 30 Jahre alt, 1,80-1,85 Meter groß sein und akzentfrei gesprochen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 0331/5508-0 oder im Internet unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline