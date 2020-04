Falsche Polizisten rufen Potsdamer an

Potsdam

Betrüger versuchen sich als Polizisten auszugeben und haben dabei Potsdamer im Visier. Über 20 Potsdamer meldeten bereits am Freitag aus dem gesamten Stadtgebiet die Anrufe angeblicher Polizisten, welche unter einem Vorwand versuchten, die Vermögensverhältnisse der angerufenen Bürger zu erfragen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Kein erfolgreicher Betrugsversuch bekannt

Dabei riefen die Betrüger Bürger in der Teltower Vorstadt, der Nauener Vorstadt, der nördlichen Innenstadt und in Babelsberg Süd an. Glücklicherweise wurde die Betrugsmasche in all jenen Fällen durchschaut, bei denen die Polizei im Nachhinein informiert wurde. „Es wurde kein Fall bekannt, wo die Täter Erfolg hatten“, so die Polizei. Es wird nun wegen Amtsanmaßung und versuchtem Betrugs ermittelt.

Von MAZonline