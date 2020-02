Brandenburger Vorstadt

Mehrere Tausend Euro Bargeld stahl eine Betrügerin am Dienstagvormittag einer Rentnerin in der Lennéstraße. Die 86-jährige Geschädigte teilte der Polizei am Mittwoch über den Notruf mit, dass sie von einer Frau bestohlen worden sei, die zuvor unter dem Vorwand, als Putzfrau tätig zu sein, bei ihr geklingelt hatte. Die alte Dame ließ die falsche Reinigungskraft ein. Der gelang es in einem unbeobachteten Moment, die hohe Geldsumme zu stehlen. Die Tatverdächtige verließ daraufhin mit ihrer Beute die Wohnung und konnte unerkannt flüchten. Der 86-Jährigen fiel der Diebstahl erst einige Zeit später auf. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

Von MAZonline