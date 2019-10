Falsche Zwangsversteigerung erschreckt Babelsberger Hausbesitzer

Babelsberg

Mit amtlich aussehenden Briefen hat eine private Firma aus Nordrhein-Westfalen versucht, Babelsberger Rentnern einen Kredit zu vermitteln. Augenscheinlich vom Amtsgericht in Potsdam kamen die gelben Umschläge mit dem Stempel „Fristsache“ darauf, die Gisela Jahn aus dem Heideweg bekam – drei Stück nacheinander. Eine „ Zwangsversteigerung Info“ steckte darin, angeblich von der „Immobilienvollstreckungsabteilung“ des Gerichtes. Auch ein Aktenzeichen stand in den Briefen und ein Termin für die Versteigerung des Reihenhauses, in dem sie seit vielen Jahren mit ihrem Mann wohnt: Am 23. Oktober soll das Heim demnach unter den Hammer kommen.

Die IMV Immobilien- und Mobilien Verwaltungs- und Handels GmbH aus Siegburg, die die drei Briefe schrieb und auf den vermeintlichen Termin hinweist, kennt aber einen Ausweg aus der Krise, in der Frau Jahn angeblich steckt: Gegen eine Gebühr von 321,30 Euro könne man den Kontakt zu einem Pfandkredithaus herstellen, das ihr gegebenenfalls auch dann Geld leihe, wenn keine Bank das mehr tue. Damit, so die IMV, könne man den Termin der Zwangsversteigerung aufheben.

Der Gerichtspräsident warnt

„Kann man nicht“, sagt Sylvio Seidel; er ist Präsident des Amtsgerichts in Potsdam: „Einen Termin aufheben lassen kann nur, wer ihn veranlasst hat, also der Gläubiger.“ Oft gehe es bei den Zwangsversteigerungen um die Auflösung einer Eigentümergemeinschaft, erklärt Seidel der MAZ: Da wolle der Eine seinen Anteil in Geldform haben, und die Anderen können ihn nicht ausbezahlen. Ist das so im Falle Jahn? Nein, beteuert sie; sie habe keinen Streit ums Haus, es gehöre ihr und ihrem Sohn.

Versteigerungsregister ist öffentlich

Im Zwangsversteigerungsregister des Gerichtes stehen keine Namen und nicht die Zahl der Nutzer oder Mieter. In diesem Register hat die IMV gesucht – und das Objekt gefunden, die Adresse, den Wert des Hauses, das Aktenzeichen und den Termin. Sie schrieb „An die Eigentümer / Bewohner“, die sie nicht kennt, wies den Weg zur „staatlich zugelassenen Pfandkredit Siegburg GmbH“ und wollte Geld für diese Hilfe. Der vierte Brief kam dann von der Pfandkredit: oben ein anderer Amts-Adler, unten ein anderer Unterzeichner; alles andere identisch.

Trick, aber kein Betrug

Sylvio Seidel hält das für einen Trick: „Die Firma wird es geben und die Bankverbindung auch“, sagt er; alles andere sei ein „Fake, aber kein Betrug.“ Der Präsident rät jedem, der solche Briefe bekommt, nichts zu bezahlen. Auf einem Flyer stellt das Amtsgericht klar, „dass das Vollstreckungsgericht keine derartigen Rechnungen verschickt“.

In letzter Zeit seien Eigentümer von Immobilien angeschrieben worden, die sich in der Zwangsversteigerung befänden, mit Hinweisen, wie der Termin noch abgewendet werden könne, heißt es weiter in der Erklärung des Gerichtes: „Diese Schreiben geben sich ein möglichst amtliches Erscheinungsbild, z.B. Phantasiewappen, Erwähnung des zuständigen Amtsgerichtes mit Aktenzeichen etc.“ Auch die beigefügte Rechnung erwecke „einen möglichst amtlichen Anschein.“ Nur amtlich ist daran nichts.

Verbraucherzentrale : Nicht ungeprüft bezahlen

Dass ein Kredit ohne die Prüfung der Zahlungsfähigkeit des Kunden gewährt wird, findet man bei der Verbraucherberatung Potsdam „eher unseriös“. Justiziarin Stefanie Kahnert warnt davor, das ungeprüft zu bezahlen. Die Pfandkredit GmbH selbst sieht sich im Recht. Sie bekomme durch die IMV GmbH kreditsuchende Kunden vermittelt, schreibt das Unternehmen auf MAZ-Anfrage. Die IMV sei ein „wirtschaftlich und rechtlich selbständiges Unternehmen“ und führe keine Leistungen für die Pfandkredit aus. Dass die Schreiben beider Firmen gleich lauteten, sei eine „versehentliche Überschneidung der Werbebriefe“ beider Unternehmen.

Die Pfandkredit stelle „gemäß Pfandkreditverordnung dingliche Pfandkredite ohne jegliche persönliche Haftung vom Kreditnehmer“, so sei eine Schufa-Auskunft nicht nötig und nicht vorgesehen, erklärt das Unternehmen. Eine normale Bank sei an ihre Vorschriften zur Kreditvergabe gebunden, welche eine einwandfreie Bonität vorschreiben – es dürfen keine Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Kreditsuchenden vorliegen. Daher habe eine Bank Probleme, bei einem laufenden Zwangsversteigerungsverfahren einen Kredit zu gewähren.

Da bei einem Pfandkredit der Kunde nicht persönlich hafte, sondern nur das Objekt als Sicherheit dient, seien „laufende Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Pfandkunden unwichtig und ohne jegliche Bedeutung“, heißt es in der Antwort an die MAZ. Die Sicherheit des Pfandkredites sei der verpfändete Gegenstand. Die jeweilige Zins- und Gebührenhöhe ergebe sich aus der Höhe des Pfandkredites und sei in der Pfandleiher-Verordnung vorgegeben.

Gisela Jahn hat das Prinzip dieser Vermittlung verstanden, aber nichts bezahlt. Trotzdem war ihr unbegreiflich, wie ein Termin und ein Aktenzeichen für die Zwangsversteigerung ihres Hauses zustande kommen konnten.

Die Auflösung des Rätsels ist am Ende einfach: Die IMV hat sich verguckt. Der Heideweg 5 wird zwar im Amtsgericht von Potsdam versteigert, liegt aber ganz woanders.

