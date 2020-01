Drewitz

Ein falscher Handwerker hat in der Asta-Nielsen-Straße einer alten Dame die Wohnungsschlüssel gestohlen. Die 79-Jährige wollte am Dienstag ihre Wohnung verlassen, als ihr im Flur der Mann begegnete, der sich an Heizkörpern zu schaffen machte. Er fragte sie, ob er sich die Heizung ihrer Wohnung anschauen dürfe. Sie sollte dann im Wohnzimmer die Heizung aufdrehen, während er in einem anderen Raum blieb. Dies tat die Frau, sah aber, dass der Mann in ihre Handtasche auf dem Sofa griff. Darauf angesprochen, verließ der Mann die Wohnung und nahm den im Flur liegenden Schlüssel mit. Die Polizei konnte den Betrüger nicht finden. Er ist 185 cm groß, ungepflegt, spricht hochdeutsch, trägt Dreitagebart und trug ein Elektriker-Messgerät.

Von MAZonline