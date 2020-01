Innenstadt/Drewitz

Die Polizei hat am Mittwochabend am Bassinplatz einen betrunkenen Autofahrer gestellt, der mit seinem Auto und Blaulicht in der Innenstadt und Drewitz Fahrzeuge angehalten und Kontrollen durchgeführt haben soll.

Der 48-jährige Potsdamer hat laut Zeugen mindestens ein Fahrzeug in der Sternstraße angehalten. Auch im Bereich des Bassinplatzes soll er einen weiteren Autofahrer angesprochen haben.

Die Polizei stellte das Blaulicht des Mannes sicher. Die Ermittlungen wegen Amtsanmaßung haben begonnen. Außerdem war der Potsdamer erheblich alkoholisiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe genommen. Er muss sich also auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die vom 48-Jährigen ebenfalls kontrolliert wurden, sich unter 0331-55 080 zu melden.

Von MAZonline