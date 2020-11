Potsdam

Mit einer Falschmeldung hat die Landeshauptstadt Schüler, Eltern und Lehrkräfte in Babelsberg verärgert: Am Sonntag hatte die Stadt bekanntgegeben, dass es zu einem Corona-Infektionsfall am Filmgymnasium Babelsberg gekommen und nach dem positiven Testergebnis einer Lehrkraft für die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassenstufe eine Quarantäne angeordnet worden sei – das ist nicht korrekt. Wie sich jetzt herausgestellt hat und von der Stadt bestätigt wurde, handelt es sich nicht um das Filmgymnasium, sondern um die benachbarte Neue Gesamtschule Babelsberg. Zuerst hatten die Potsdamer Neuesten Nachtrichten (PNN) darüber berichtet.

Drei Schulen auf einem Campus

„Die Verwechslung tut uns leid“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow auf Anfrage der MAZ. Die Erklärung für den Fauxpas: Die Schulen seien in einem Gebäude untergebracht. Auf dem Medien-Campus Babelsberg würden sich die Wege der Schülerinnen und Schüler von Filmgymnasium, Neuer Gesamtschule und Medienschule kreuzen – alle drei Schulen haben zudem die Anschrift Großbeerenstraße 189. „Ich bitte zu beachten, dass einzig der Name der Schule verwechselt worden ist, sonst nichts“, so Brunzlow. Die Schulleitung war für eine Auskunft am Montagvormittag wegen einer Besprechung nicht zu erreichen.

Zahlen mehrfach eingetragen

Nicht zum ersten Mal ist der Stadt ihrer Corona-Kommunikation ein Fehler unterlaufen. Erst am vergangenen Donnerstag gab das Rathaus bei seinem täglichen und öffentlich einzusehenden Corona-Updat eine falsche Zahl für die Neuinfektionen und die 7-Tage-Inzidenz heraus, zog die Zahlen dann zurück und benötigte mehr als 24 Stunden für die Korrektur. Mitarbeiter des Gesundheitsamts hatten versehentlich nachgewiesene Infektionen mehrfach eingetragen, zudem waren für die Potsdamer Statistik fälschlicherweise auch Fälle aus dem Umland gemeldet worden.

Von Nadine Fabian