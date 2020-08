Blockierte Busse am Groß Glienicker See - Ab Mittwoch wird in der Seepromenade abgeschleppt

Falschparker blockieren entlang der Badestelle am Groß Glienicker See regelmäßig den Busverkehr – nach zahlreichen Beschwerden hat die Stadt nun härteres Durchgreifen angekündigt. Ab Dienstag will das Ordnungsamt ab auch abschleppen lassen.