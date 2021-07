Innenstadt

Nach dem dritten schweren Schaden an der Skulpturengruppe „Familie Grün“ in der Potsdamer Innenstadt ist noch offen, wann eine Reparatur stattfinden kann. In der letzten Woche war der Figur der Mutter der linke Arm abgerissen worden. Ob ein Unfall oder Vandalismus die Ursache für die erneute Beschädigung war, vermag das Rathaus nicht zu sagen.

Klar ist: Die Mutter soll wieder in Stand gesetzt werden. „Wir haben bereits mit der Künstlerin Kerstin Becker, Atelier Becker, Kontakt aufgenommen. Sie ist, genau wie wir, sehr traurig über die Beschädigung, geht aber davon aus, dass der Arm wieder repariert werden kann“, sagt Potsdams Stadtsprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage. „Welche Finanzierungsmöglichkeit es gibt und wann die Arbeiten erfolgen können, muss jetzt geprüft werden.“

Baustellenzaun sichert die Gruppe

Vorübergehend wird die vor allem als Fotomotiv beliebte Potsdamer Figurengruppe nun durch einfache Baustellen-Absperrungen vor weiteren Schäden geschützt. Dabei soll es nicht bleiben, nach einer Anfrage des Linken-Stadtpolitikers Sascha Krämer hatte die Stadt schon vor einigen Wochen zugesichert, der „Familie Grün“ mehr Schutz angedeihen zu lassen. Man arbeite daran, teilt die Stadtsprecherin mit: „Welche Möglichkeiten es gibt, die Figurengruppe vor unerlaubtem Klettern oder anderen unüberlegten Handlungen zu schützen, muss aufgrund der erneuten Beschädigung noch einmal geprüft werden. Konkrete Aussagen können hierzu aber noch nicht getroffen werden.“

Innerhalb von nur gut einem Jahr seit ihrer Wiederaufstellung in der Brandenburger Straße ist die Familie Grün nun bereits zum dritten Mal beschädigt worden. Schon kurz nach der Aufstellung der neu modellierten Figuren, die von der Künstlerin Kerstin Becker stammen, gab es den ersten Zwischenfall: Der Kopf der Mutter Grün lag auf dem Pflaster. Die Ursache war zunächst unklar. Im Herbst dann erlitt Vater Grün einen Hüftschaden, der geflickt werden konnte. Die Reparaturkosten seit der Neu-Installation des Kunstwerks belaufen sich bislang auf 6000 Euro. Was oder wer genau die Figuren immer wieder kaputt macht, ist nicht ganz klar. Eine Vermutung: Wendende Lkw übersehen die zarten Statuen.

Immer wieder Schäden an Familie Grün

Schon die ursprüngliche Familie Grün der Neu Fahrländer Künstlerin Carola Buhlmann (1926-2014) hatte immer wieder Probleme mit manövrierendem Lastverkehr. 1980 an die Brandenburger-/Ecke Lindenstraße gesetzt, gab es teils erhebliche Schadensmeldungen. Vater Grün etwa wurde 1989 von einem Lkw umgefahren, den Jungen schlug es 2008 beim Abbau des Weihnachtsmarkt in Stücke.

Von Saskia Kirf