Es waren bewegte Zeiten. Auch damals, 1966. Der Titel der Märkischen Volksstimme (MV) vom 7. Januar 1966 wirft ein Schlaglicht auf den Krieg in Vietnam. Bei der Vierschanzentournee hat der Thüringer Skispringer Dieter Neuendorf nach dem Abschlussspringen in Bischofshofen den 2. Platz geholt – hinter dem Finnen Veikko Kankkonen. Was die beiden eint, sind die sehr gewöhnungsbedürftigen Mützenmodelle. Hierzulande brillieren Teltower Betriebe schon in der ersten Woche des neuen Jahres mit der legendären Planerfüllung.

Es begann mit dem 7. Januar 1966

Der 7. Januar 1966 ist der Geburtstag der Potsdamerin Kathrin Baumbach. Die Märkische Volksstimme von diesem Jahr hält sie bis heute in Ehren – genauso wie die Ausgaben weiterer Geburtstage. „Es ist spannend, in den Zeitungen im Nachhinein zu blättern“, sagt sie. Zur MV gesellt sich auch mal die Berliner Zeitung oder das Neue Deutschland (ND), wenn es um ganz besondere Ereignisse ging. Am 4. Februar 1966 zum Beispiel berichtete das ND in knalligem Rot von der Landung des sowjetischen Raumfahrzeuges Luna 9 auf dem Mond. Es war die erste gelungene weiche Landung auf dem Erdtrabanten. Diese Zeitung ist ebenfalls im Baumbachschen Archiv. Und natürlich findet sich hier auch die MV vom 27. August 1978, deren großes Thema gesetzt war: Sigmund Jähn war am Tag zuvor als erster Deutscher ins All geflogen. Für Kathrin Baumbach sind die Berichte von der Eroberung des Weltalls bis heute eine faszinierende Lektüre.

Querschnitt durch die jüngere Geschichte

Ihr spannendes Zeitungsarchiv, das einen Querschnitt durch mehr als fünf Jahrzehnte Geschichte gibt, hat sie ihrer Mutter, Karola Dittrich, zu verdanken. Die heute 79-Jährige hat mit der Geburt ihrer Tochter die Tradition des Aufbewahrens von Geburtstags-Zeitungen begründet – und später mit der Geburt ihrer beiden Söhne noch erweitert. Der „schöne Blick in die Geschichte“, wie Karola Dittrich es nennt, wird mit jeder weiteren Zeitung liebevoll vorbereitet. Es gibt eine Zeitung als Leseexemplar und ein weiteres Exemplar, das in einer Schutzfolie aufbewahrt wird. In regelmäßigen Abständen übergibt sie die Zeitungsstapel an ihre Kinder als Erinnerung an die jüngere Vergangenheit.

Aus einem Aprilscherz wurde ernst

Tochter Kathrin Baumbach zieht eine Zeitung aus ihrer Sammlung, die eine besondere Geschichte und Vorgeschichte hat. Am 1. April 1986 ging die damals 20-Jährige zu ihrem Chef – sie arbeitete als Sekretärin im Bezirksgericht – und foppte ihn mit einem Aprilscherz: Sie käme gerade vom Ultraschall. Diagnose: Zwillinge. Mütter durften damals in der DDR mit dem zweiten Kind ein Jahr lang bezahlten Erziehungsurlaub nehmen. Die künftige Mutter gab aber schnell Entwarnung: Es war nur ein Kind unterwegs und dafür galt diese großzügige Regelung nicht. Der verblüffte Chef durfte sich entspannen. Aber die Entspannung hielt nur bis zum Juni an. Am 17. Juni 1986 stand es schwarz auf weiß in der Zeitung: Das eine Jahr Pause sollte es nunmehr schon ab dem ersten Kind geben. Ende Juli kam Kathrin Baumbachs erste Tochter zur Welt. Und die junge Mutter ging ins Babyjahr – mit einem schlechten Gewissen ob ihres prophetischen Aprilscherzes. Die Zeitung mit der entscheidenden Nachricht hat sie aufgehoben. Auch außerhalb der Geburtstagsreihe.

Anschauungsmaterial für den West-Schwiegersohn

Heute ist die 54-Jährige Mutter zweier Töchter. Selbstverständlich werden für beide die Geburtstagszeitungen fein säuberlich aufbewahrt. Zwischendurch dienten die papiernen Zeitzeugen auch schon als Anschauungsmaterial. Der Schwiegersohn von Kathrin Baumbach, der aus Westdeutschland stammt, wurde auf diesem Weg mit etwas Ost-Geschichte vertraut gemacht.

Für die wichtigsten Nachrichten zwischendurch sorgt noch immer Karola Dittrich. Wenn sie in der Zeitung einen interessanten Beitrag findet, fotografiert sie ihn mit dem Handy, um ihn gleich an die Tochter zu senden. „Außerdem bekomme ich jeden Tag mein Horoskop“, erzählt Kathrin Baumbach lachend. Direkt aufs Handy. Direkt von ihrer Mutter.

