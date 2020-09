Krampnitz

Zum Aufbau einer umweltfreundlichen Energieversoorgung für den neuen Stadtteil in Krampnitz hat die Stadt am Montag 5,4 Millionen Euro Förderung vom Land bekommen. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) übergab den entsprechenden Förderbescheid im Beisein des Vorstandsvorsitzenden der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Tillmann Stenger, an Potsdams Finanzdezernenten und amtierenden Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) und die beiden Geschäftsführer der Energie und Wasser Potsdam GmbH, Sophia Eltrop und Eckard Veil übergeben.

EU und Land geben Geld

Die Fördermittel aus dem RENplus-Programm, das aus Mitteln des Landes Brandenburg sowie des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gespeist wird, sind zweckgebunden für die Realisierung des Energiekonzeptes für Potsdams neues Stadtquartier im Norden.

Wärmesektor hinkt hinterher

„Wir stehen bei der Energiewende im Wärmesektor vor enormen Herausforderungen“, erklärte Steinbach: „Während es im Stromsektor bereits beachtliche Erfolge zu verzeichnen gibt, sind die erneuerbaren Energien bisher nicht im gewünschten Maß in die anderen Verbrauchersektoren vorgedrungen. Um die Klimaziele im urbanen Raum erreichen zu können, kommt den CO2-armen Wärmenetzen eine Schlüsselstellung zu. Sie bieten die Möglichkeit, große erneuerbare Energiequellen wie zum Beispiel Geothermie- und Solarthermieanlagen zu nutzen und wirtschaftlich einzubinden.“ So trage Potsdam in Krampnitz zu einer „Dekarbonisierung der Wärmeversorgung“ bei.

Autoarm und klimaneutral

„Wir wollen, dass ein urbanes, innovatives, CO2-neutrales und autoarmes Quartier entsteht“, formulierte Exner den Anspruch der Stadt an sein neuestes Wohnquartier. Allein werde die Stadt das jedoch nicht schaffen; sie benötige die Unterstützung durch das Land.In Krampnitz entsteht an der Schnittstelle zwischen Potsdam und Berlin in den nächsten 20 Jahren ein urbanes und innovatives Stadtquartier für rund 10.000 Menschen. Neben dringend benötigtem Wohnraum sollen auch zahlreiche Gewerbeflächen sowie soziale Infrastruktureinrichtungen geschaffen werden.

Bei den Planungen für die Entwicklung des rund 140 Hektar großen ehemaligen Kasernengeländes stehen zukunftsweisende Lösungen aus den Bereichen Stadtentwicklung, Energieversorgung und Mobilität im Fokus. So soll in Krampnitz ein autoarmes Quartier entstehen, das perspektivisch CO2-neutral mit Energie versorgt wird.

Erschließungsarbeiten ab Mitte 2010

Die Erschließungsarbeiten für die Medien im neuen Stadtquartier im Norden starten Mitte 2021. Das Herzstück des Energiekonzeptes – das ehemalige Heizhaus und die zukünftige Energiezentrale sind ausgestattet mit Blockheizkraftwerken, Wärmepumpen, Spitzenlast- und Elektrodenkessel – wird im ersten Halbjahr 2021 saniert und dann sukzessive je nach wachsendem Wärmebedarf mit den Erzeugungsanlagen ausgestattet.

Das Energiekonzept der EWP spielt eine entscheidende Rolle. Es kombiniert Bewährtes mit Innovationen. Die Bewohner werden von Anfang an flächendeckend CO2-neutral und ab 2040/2050 auch fossilfrei mit Energie versorgt. Die Energie wird vor Ort erzeugt und genutzt. Der Fokus liegt auf regenerativen Quellen.

Das Programm RENplus wird aus EU-Mitteln (EFRE) und Mitteln des Landes Brandenburg gespeist. Bewilligungsbehörde ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg. Die knapp fünfeinhalb Millionen Euro sind gedacht für eine Solarthermieanlage mit 600 Kilowatt Leistung, eine Geothermieanlage mit 1.200 Kilowatt, eine Abwasserwärmepumpe mit 300 Kilowatt, ein Wärmenetz von etwa fünf Kilometern und einen Wärmespeicher mit 750 Kubikmetern Fassungsvermögen.

Von Rainer Schüler