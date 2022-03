Fast eine halbe Million Euro: Neuer Geldsegen für Potsdamer Garnisonkirchenstiftung

Innenstadt

Überraschender Geldsegen für die Garnisonkirchenstiftung, die bekanntlich in Finanznöten ist: Die evangelische Landeskirche will den Betrieb der Stiftung mit großen Beträgen fördern. „Das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche Potsdam hat mit großer Dankbarkeit zur Kenntnis genommen, dass die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) für das Jahr 2022 beschlossen und für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt hat, den laufenden Betrieb der Stiftung mit je bis zu 490.000 Euro zu unterstützen“, teilte die Stiftung gestern mit. Unter den Bedingungen der Pandemie habe sich „die persönliche Ansprache von Spenderinnen und Spendern erschwert.

Potsdamer Garnisonkirchenstiftung in Finanznöten

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Stiftung wegen ihrer Finanzsituation in den Schlagzeilen ist. Bekanntlich hat ein Prüfbericht des Bundesrechnungshofs das Finanzgebaren der Stiftung kritisch hinterfragt.

Alt-Bischof Wolfgang Huber. Quelle: Julius Frick

Bei einer Sitzung des Stiftungskuratoriums am Dienstag unter Vorsitz von Alt-Bischof Wolfgang Huber standen die in dem Prüfbericht genannten Beanstandungen auch auf der Tagesordnung. Man habe sich damit befasst, heißt es in einer gestern versandten Pressemitteilung. Allerdings verweist das Kuratorium nur auf bereits publizierte Antworten des Vorstands auf die Prüfbericht-Aussagen. Diese habe man „zustimmend zur Kenntnis genommen“.

Das Konzept für den Betrieb – insbesondere des Turms – soll überarbeitet beziehungsweise aktualisiert werden. Danach soll es dem Kuratorium vorgelegt und von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft werden. „Ein enger Austausch mit der kirchlichen Stiftungsaufsicht ist vorgesehen“, heißt es in der Mitteilung.

Garnisonkirchenschiff-Studie kein Thema mehr

Kein Thema mehr sind für die Stiftung die Bundesmittel für die eine Machbarkeitsstudie zum Ex-Grundstück des Garnisonkirchenschiffs. Wie ein Sprecher der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM), Claudia Roth (Grüne), auf MAZ-Anfrage erklärte, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages zwar die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung von bis zu 750.000 Euro im Haushalt BKM für eine „Machbarkeitsstudie über den Wiederaufbau des Kirchenschiffs der Garnisonkirche, Potsdam“ für das Jahr 2022 beschlossen.

Die kriegszerstörte Garnisonkirche mit Schiff und Turm. Im Vordergrund die Stadtkanalbrücke und die Breite Straße. Quelle: MAZ/Archiv

Eine etwaige Bewilligung der Mittel durch die BKM würde nach Prüfung eines entsprechenden Antrags erfolgen. Aber: Ein Antrag liege nicht vor; eine Bewilligung oder Auszahlung der Mittel sei nicht erfolgt, so der Sprecher. Und: „Für das geplante ,Haus der Demokratie’ stehen die Mittel nicht zur Verfügung.“

Seitens der Garnisonkirchenstiftung heißt es zum Thema Machbarkeitsstudie: „Aus den Überlegungen zu einem Forum an der Plantage ergibt sich, dass die Stiftung Garnisonkirche Potsdam die Mittel nicht beantragt hat.“

Von Ildiko Röd