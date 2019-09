Zwei Jahre Bewährung für Steinewerfer

Potsdam

Im Prozess um Gewaltexzesse während einer Demonstration im Januar 2016 ist am Dienstag ein 40-jähriger Potsdamer zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Dem Mann waren schwerer Landfriedensbruch, Störung von Versammlungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen worden. Der Anwalt des Verurteilten kündigte der MAZ an, keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen zu wollen.

Demo-Versuche im Wochentakt

Zu den Taten war es während einer linken Gegendemonstration gegen die rechtsextreme Pegida-Bewegung gekommen. Diese hatte sich Anfang 2016 von Dresden aus bundesweit und so auch in Potsdam organisiert, um gegen die vermehrt ins Land gekommenen Geflüchteten zu protestieren. Der Potsdamer Ableger nannte sich Pogida, teils im Wochentakt versuchten Hunderte, zu demonstrieren – die Demorouten wurden aber zumeist blockiert. So auch am 11. Januar 2016, bei der allerersten Pogida-Veranstaltung. Doch es blieb nicht bei einer Straßenblockade, stattdessen kam es zu Ausschreitungen: Aus den Reihen der Gegner flogen Steine, Böller, Mülltonnen und sogar abgeschmückte Weihnachtsbäume, die auf ihre Entsorgung warteten.

Nach den ersten Krawallen hatte die Polizei ihre Präsenz bei den Demos deutlich verstärkt. Quelle: Ralf Hirschberger/DPA

Einer der Gegendemonstranten ist der nun verteilte Potsdamer. Der Tathergang: Zunächst hatte der Mann eine Flasche in Richtung der Pogida-Teilnehmer geworfen und anschließend einen mit Pogida-Demonstranten besetzten Bus mit mehreren Pflastersteinen beworfen, wodurch die Windschutzscheibe des Busses zersplitterte. Er sprang vor den fahrenden Bus, schlug eine weitere Scheibe ein. Schließlich wehrte er sich gegen die Polizei noch mit Fußtritten. Der Mann ließ seinen Anwalt vor Gericht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestätigen.

Auch mit diesem Urteil sind die Altlasten der Pogida-Demos nicht aufgearbeitet. Der nun Verurteilte hatte ursprünglich zu einer Gruppe von sechs Angeklagten gehört, sein Verfahren war aber wegen der Eindeutigkeit der Vorwürfe abgetrennt worden. Wann die restlichen Prozesse stattfinden sollen, konnte ein Gerichtssprecher nicht sagen.

