Die Feuerwehr Potsdam, das Klinikum Ernst von Bergmann, das Alexianer St. Josefs-Krankenhaus und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg warnen vor einer angespannten Lage in der Notfallversorgung und appellieren an die Bürger sich bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen zunächst an ihren Hausarzt zu wenden.

„Insbesondere wenn die Corona-Fallzahlen weiter steigen, benötigen wir alle Kräfte im Klinikum ,Ernst von Bergmann’, um uns auf die Versorgung schwersterkrankter Patientinnen und Patienten zu fokussieren“, sagt Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums Ernst von Bergmann, „wir appellieren auch deshalb an die Potsdamer Bevölkerung, sich bei gesundheitlichen Beschwerden, die nicht zwingend in einer Notaufnahme versorgt werden müssen, zunächst an den Bereich der niedergelassenen Ärzte zu wenden. Sie ermöglichen damit die schnelle und gesicherte Versorgung der schwersterkrankten Mitmenschen.“

Notaufnahmen und Rettungsdienst überlastet

Die Notaufnahmen der Potsdamer Krankenhäuser arbeiten bereits jetzt an den Kapazitätsgrenzen. Grund hierfür sind zum Teil auch so genannte Bagatellfälle, also Patienten, die nach der ambulanten Behandlung in der Notaufnahme sofort wieder nach Hause entlassen werden können.

Neben den Notaufnahmen der Krankenhäuser, kommt auch die Berufsfeuerwehr Potsdam an ihre Grenzen. „Verglichen mit 2019 wird der Rettungsdienst Ende 2021 rund 1300 Einsätze mehr gefahren sein“, so Rainer Schulz, Bereichsleiter Gefahrenabwehr der Feuerwehr Potsdam. „Mehr als 30 Prozent davon sind Fehleinsätze, also Einsätze, in denen sich der Patient in keinem lebensbedrohlichen Zustand befunden hat und lediglich ambulant versorgt werden musste. Dadurch wird der Rettungsdienst unnötig belastet.“

Wer sollte die Notfallversorgung in Anspruch nehmen?

Um eine weitere Überlastung zu vermeiden, sollten nur Bürger mit schwersten bedrohlichen Erkrankungen die Notaufnahme aufsuchen oder den Notruf 112 verständigen. Dazu zählen: Unfall- und Brandverletzungen, Trauma und Knochenbrüchen, Kopfverletzungen, bei hohem Blutverlust, Vergiftungen, Sepsis, Herz- und Hirn-Infarkten oder Schlaganfall.

Mit akuten aber leichteren, nicht akut bedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen wie beispielsweise Husten, fiebrige Infekte, Grippe, Ohrentzündungen, länger anhaltende Rückenschmerzen, Übelkeit, Gelenkschwellungen, gerissenen oder überdehnten Bändern, einem Hexenschuss oder bei Augenproblemen ist die erste Anlaufstelle der Haus- oder ein Facharzt - auch ohne Termin.

Bereitschaftspraxis hilft außerhalb der Sprechzeiten

Außerhalb der üblichen Praxiszeiten erhalten Patienten mit akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen Hilfe beim ärztlichen Bereitschaftsdienst. Erste Anlaufstelle bei solchen Beschwerden ist die kostenfreie bundesweite Bereitschaftsdienstnummer 116117. Medizinisch geschultes Personal vermittelt die Patienten in das individuell richtige Versorgungsangebot - In Potsdam ist dies vor allem die ärztliche Bereitschaftspraxis am St. Josefs-Krankenhaus.

