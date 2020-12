Potsdam

Dieses Weihnachtsfest wird völlig anders sein, als in den Jahren zuvor. In der Corona-Krise muss man auf vieles verzichten – nicht aber auf frische Backwaren. Denn zahlreiche Bäckereien haben auch zu Weihnachten geöffnet, zumindest an Heiligabend. Hier eine Liste nach Stadtteilen sortiert.

Babelsberg

Die Bäckerei Exner in der Karl-Liebknecht-Straße 14 ist am Heiligabend von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet. An den Feiertagen ist die Filiale geschlossen.

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Rudolf-Breitscheid-Straße 178 verkauft allein am 24. Dezember von 7 bis 12 Uhr Ware.

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Karl-Liebknecht-Straße 21 öffnet nur an Heiligabend von 6.30 bis 12 Uhr. Die beiden Tage darauf bleibt geschlossen.

Innenstadt

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Lindenstraße 52 und der Brandenburger Straße 43 ist am Heiligen Abend von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Das BioBackHaus in der Friedrich-Ebert-Straße 87 verkauft an Heiligabend von 7 bis 13 Uhr Ware.

LeCrobag, Babelsberger Straße 99 (in den Bahnhofspassagen), ist am Heiligen Abend von 5 bis 14 Uhr und an den Feiertagen regulär – Freitag von 4 bis 22 Uhr und Samstag von 4 bis 20.30 Uhr – geöffnet.

Der Bäcker Wiedemann in der Friedrich-Engels-Straße 100 (in den Bahnhofspassagen) verkauft allein an Heiligabend von 6 bis 14.30 Uhr Ware.

Die Kamps Bäckerei mit Backstube in der Babelsberger Straße 16 (in den Bahnhofspassagen) öffnet am 24. Dezember von 5 bis 15.30 Uhr und an den darauffolgenden Feiertagen regulär von 5.30 bzw. 7 bis 20 Uhr.

Die Bäckerei Exner am Alten Bahnwerk 8 öffnet am Heiligen Abend von 6 bis 12 Uhr.

Bornstedt

Die Bäckerei Exner in der Jakob-von-Gundling-Straße 12 und der Erich-Mendelsohn-Allee 1 öffnet am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr.

Der Bäcker Thonke am Krongut in der Potsdamer Straße 186 verkauft an Heiligabend von 7 bis 17 Uhr Ware.

Der Bäcker Thonke an den roten Kasernen in der Fritz-von-der-Lancken-Straße 1 ist am Heiligen Abend von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Groß Glienicke

Die Bäckerei Exner in der Potsdamer Chaussee 108 öffnet am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und die Filiale in der Potsdamer Chaussee 28 von 7 bis 14 Uhr.

Fahrland

Die Landbackstube in der Ketziner Str. 53 ist an Heiligabend von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Marcus J. Pfeiffer