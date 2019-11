Mit Feinkost-Leue stirbt ein Urgestein des privaten Einzelhandels

Brandenburger Vorstadt / Eiche

Ein Urgestein des Potsdamer Einzelhandels hat die Bühne des Lebens verlassen: Hans-Joachim Leue ist tot. Im Alter von 79 Jahren ist er am 8. Oktober gestorben; am 15. November wird er auf dem Friedhof Golm beerdigt.

Feinkost-Leue hieß sein Laden an der Ecke an der Ecke Zeppelin- und Feuerbachstraße, und Feinkost-Leue nannte auch ihn halb Potsdam 30 Jahre lang. Den Laden kannte beinahe jeder; er war extrem beliebt. Was der staatliche und der genossenschaftliche Handel noch nicht, nicht mehr oder gar nicht hatten, hatte er, es musste nur irgendwo aufzutreiben sein.

Feinkost-Leue etwa 1985. Quelle: privat

„Hannes“, wie man ihn nennt in der Familie, hatte schon als junger Mann ein Netzwerk aufgebaut zu Bauern und Herstellern; er holte seine Ware direkt bei ihnen ab. Frische war das oberste Gesetz; ein Kühlhaus sein Geschäftsvorteil, die Präsentation das A und O im Laden. „Er hat jeden Apfel blank geputzt und jede Flasche selbst poliert“, sagt Tochter Susann Maerten: „Es musste alles schön aussehen.“

Feinkost-Leue verkaufte auch auf der Straße vor dem Laden. Quelle: privat

Dabei hatte Hans-Joachim Leue gar nicht vor, in den Laden seiner Eltern einzusteigen, den es seit 1933 gab. Er hatte sein Abi an der Helmholtz-Schule gemacht, das 13. Schuljahr in West-Berlin; er wollte Betriebswirtschaft studieren an der Freien Universität Berlin. Unilever war das Unternehmen seiner Träume. Dann kam der Mauerbau; aus war der Traum.

Notgedrungen im Laden seiner Eltern

Landwirtschaft bot man dem „Kapitalistensohn“ an und Kohleschippen. Da trat er lieber an die Seite seiner Mutter Lucie und ins Geschäft seiner Familie ein. „Da hat er richtig losgelegt“, erzählt die Tochter: „Er war Geschäftsmann durch und durch.“ Sein Motto: „Aus Scheiße Bonbons machen!“ 1991 übernahm er „Feinkost Johannes Leue“ und machte „Feinkost-Leue“ draus.

Zur Galerie Hans-Joachim Leue war als „Feinkost-Leue“ stadtbekannt zu DDR-Zeiten in Potsdam, der geborene Geschäftsmann, ein sozialer Mensch offener Worte, Stadtverordneter und nach der Wende IHK-Präsident.

Seine Preisschilder schrieb er selbst, er malte sie in akkuraten geschwungenen Lettern. Was im DDR-Einzelhandel mit runden Summen angeboten wurde, gab es bei ihm für 99 Pfennig oder 1,49, zu „krummen Summen“; das fanden die DDR-Oberen nicht lustigt.

Rezepte zum Wein aus der Pfalz

Beim Handel mit Agrarprodukten blieb es nicht. Als er mal ein paar Kisten Wein aus der Pfalz auftrieb, garnierte er die seltene Offerte mit leckeren Rezepten, passend zum Wein. Die Idee zu einem Weinlokal nahm Formen an: 1970 eröffnete im selben Haus „Die Rebe“ mit 40 Plätzen und stets so gut besucht, dass man vorbestellen musste.

„Hannes war ein absoluter Wein-Kenner“, sagt Tochter Susann: „Er holte Weine aus dem ganzen Osten. Die ,Rebe’ war sein Ein und Alles. Er hatte Geschmack und Stil beim Einrichten.“

„Die Rebe“ war ein angesagte, stilvolles Weinlokal. Quelle: privat

Eine halbe Treppe in den Keller ging es hinein; zwei Etagen hatte das Lokal, indem weitere zwei bis drei Angestellten Arbeit hatten. Partys im Freundeskreis fanden hier statt und Weihnachtsfeiern für alte Leute, die Leue selbst einlud.

Eigene Beschaffung und Lieferung

Leue hatte einen LO-Laster, einen Barkas-Transporter und einen Trabant-Kübelwagen. Er selbst und zwei Fahrer schafften Ware ran. Auf 16 Leute wuchs das Unternehmen mit den Jahren. 1981 dann der nächste Schritt: Leue machten einen Menü-Service auf, ließ Salate fertigen und so genannte „kalte Platten“. Fleischer der Umgebung lieferten die Wurst dafür, Hackfleisch für den „Tartar“. Leue lieferte das auch selber aus.

Kühlhaus als klarer Marktvorteil

Möglich war das nur dank eines Kühlhauses, das er im Seitenflügel des Mietobjektes baute – ein Seltenheit in Potsdam, schon allein, weil Kühltechnik extrem schwer zu beschaffen war. Aber die Vorteile lagen auf der Hand: Hier konnte er Ware länger frisch halten oder in Ruhe reifen lassen.

Bananen etwa, die der Großhandel in großen Mengen und in grünem Zustand importierte, wurden im Verkauf oft gar nicht gelb, sondern gleich braun und damit selbst für DDR-Kunden unverkäuflich. Da griff Hans-Joachim Leue zu, kaufte die hoffnungslos grünen Bananen auf und lagerte sie im Kühlhaus, bis sie gelb und lecker waren.

Warenvielfalt schon zu DDR-Zeiten: Das war das Markenzeichen von Feinkost-Leue. Quelle: privat

Hatten Bauern mehr produziert als sie bei den Aufkaufstellen abgeben mussten, rückte Hans-Joachim Leue an: er sammelte Überschüsse ein und Nischenprodukte kleiner Produzenten, Champignons zum Beispiel. So hatte er Ware, die andere nicht hatten, und er verkaufte, wenn die Regale der großen Konkurrenz längst ausgeräumt waren. Und weil es oft um kleine Mengen saisonaler Früchte ging, hatte er ab 1985 auch Verkaufstische vor dem Laden; die Käuferschlangen standen bis um die Ecke.

Obst und Gemüse, sogar Brötchen

Brötchen schon am Morgen gehörten früh zum Ergänzungsangebot des Ladens; die Kunden honorierten es durch stetes Wiederkommen. Und an den Kundenwünschen orientierte sich der Geschäftsmann Hans-Joachim Leue.

Wenn im Sommer und Herbst das „Einkochen“ von Obst begann als Kompott und Marmelade, brauchte man schnell viel Zucker; er besorgte es ihn aus Mecklenburg. Getränke holte er aus Meiningen, Konserven aus Jüterbog, Saft, wein und Sekt aus regionalen Keltereien.

Ein Mann der offenen Worte Zu DDR-Zeiten hielt Hans-Joachim Leue sich lieber fern von der Politik. Weil man seinen Laden sonst verstaatlicht hätte, trat er in die NDPD (National-Demokratische Partei Deutschlands) ein und war zeitweise sogar Stadtverordneter. „Nicht meckern“ Machen!“ war sein Motto. 1990 wurde er Präsident der neu gegründeten Industrie- und Handelskammer und blieb es fünf Jahre. Sein lebenslanges Ehrenpräsidentenamt gab er 2012 zurück wegen der Führungspolitik des damaligen Kammerpräsidenten Victor Stimming.

Jutta Leue hat Tag für Tag und Jahr um Jahr im Laden mit gearbeitet, im Grunde unentgeltlich, denn anstellen durfte Hans sie nicht. Sie hielt den das Geschäft am Laufen auch dann, wenn morgens die Regale und Auslagen bestückt und dekoriert waren und ihr Mann loszog, frische Ware zu besorgen.

Jutta und Hans-Joachim Leue bei ihrer Silberhochzeit 2014 . Quelle: privat

Das Angebot am Nachmittag war oft ein anderes als früh. Es sprach sie rum, was noch reinkommen würde. Die Leute warteten bei James-Last-Musik, und mancher in der Schlange fing an zu tanzen erkauft wurde dann oft vom Laster runter; eine komplette Laden Erdbeeren war in zwei Stunden weg. Geöffnet hatte von 8 bis 18 Uhr, ohne Mittagspause, das war damals so.

1991 gab er wegen Rückübertragungsansprüchen auf das Haus sein Geschäft in Potsdam auf und gründete einen Spar-Markt in Falkensee, 1996 einen weiteren in Berlin-Zehlendorf. Sein Geschäftsleben endete im Jahr 2000.

Von Rainer Schüler