Wiesenburg

Solch einen Auftrag erhält die Firma Spatzier nicht alle Tage: Der Wiesenburger Traditionsbetrieb baut die Fenster für den Turm der Garnisonkirche in Potsdam.

Das meint nicht allein die Ausmaße. Doch schon die sind beeindruckend: Die sechs unteren Fenster sind jeweils 2,60 Meter breit und 12,50 Meter hoch. Es sind Kasten-Doppel-Fenster aus mehreren Segmenten. Sie erreichen zusammen die Höhe eines dreistöckigen Gebäudes. Hinzu kommen noch zwei runde Fenster sowie vier ovale, die im Turm eingebaut werden.

Stiftung Garnisonkirche stellt sehr komplexe Anforderungen

„Außerdem sind die Anforderungen des Bauherrn derart komplex, dass es wirklich viel zu beachten gibt – in Theorie und Praxis“, wie die Handwerksmeister berichten.

Schließlich reichen die Fenster über mehrere Geschosse. Da muss der Brandschutz gewährleitest sein, indem ein Rauchüberschlag verhindert wird. An anderen Stellen sind Jalousien zur Verschattung oder Motoren zum Öffnen der Fenster oder spezielles Alarmglas zu installieren.

In der Werkstatt in Verlorenwasser entstehen die Fenster für die Garnisonkirche Potsdam. Andrea Wilde setzt das Glas ein. Quelle: René Gaffron

Im Juli des vergangenen Jahres wurde dem renommierten Architektenbüro Hilmer, Staller und Albrecht, der Stiftung als Bauherrin sowie der Denkmalpflege zunächst ein Muster präsentiert. Schließlich hat der Vorschlag überzeugt und durfte in Serie gehen.

Tischlerei Spatzier kooperiert mit regionalen Partnern

„Diese Herausforderung bereitet uns große Freude“, erklärt Jörg Spatzier. Der 47-Jährige führt mit Bruder Dirk das Unternehmen. 1895 gegründet hat es gleichermaßen einen guten Ruf in der Denkmal-Sanierung und ist nicht minder preisgekrönt für Innovationen. Diesmal liegt der Schlüssel des Erfolgs auch in der Koordinierung von Lieferketten und Zusammenarbeit mit Partnern.

Zu Weihnachten 2020 erhielt die Firma die frohe Botschaft übermittelt, dass der Auftrag in den Hohen Fläming geht. Allerdings mussten seither einige Unwägbarkeiten bewältigt werden. „Wir haben den Höhepunkt des Materialmangels und die Explosion der Baustoffpreise genau in dieser Zeit erlebt“, berichtet Jörg Spatzier.

Große Menge bayrisches Eichenholz verarbeitet

Verarbeitet werden 40 Kubikmeter Eichenholz. 2014 im Bayrischen Steigerwald geschlagen wird es nun in der Werkstatt in Verlorenwasser in Form gebracht. Dort wurden für den Zweck einige Maschinen und Werkzeuge – wie beispielsweise die Kantelpresse – angeschafft oder für die Herstellung von Rundbögen sogar selbst konstruiert.

Einige Fräsarbeiten an Stahlbauteilen werden von einem Unternehmen in Dresden erledigt. Ansonsten bringt der Hohe Fläming seine Kompetenz ein. Die Oberflächenveredelung der eisernen Fensterbretter erfolgt bei Enviral in Niemegk, die Metallbaumeister Stephan und Fred Albrecht aus Jeserig/Fläming steuern Gitter für die Brüstungen bei. Jörg Stoof aus Schwanebeck liefert ein fast vier Meter hohes, beschichtetes Stahlblech als Sonderbauteil.

Tonnenschwere Fenster-Konstruktion wird jetzt eingebaut

Verbaut wird zudem Linther Glas. Es ist maschinengezogen und damit historisch anmutend. Vor allem bringt die Mehrfachverglasung einiges an Gewicht mit. 820 Kilogramm wiegt nur das Glas der inneren Ebene eines Fensters.

Modernes Handwerk: Die Zeichnung ist eine Datei – außerdem muss Jörg Spatzier Material bestellen und Arbeitsabläufe koordinieren. Quelle: René Gaffron

Alles in allem wird jedes der sechs großen Fenster wohl auf mehr als zwei Tonnen kommen. So musste eigens für diese Konstruktion eine Statik berechnet werden. Folgerichtig ist auch ein schwerer Kran nötig, wenn sie ab sofort in der Potsdamer Mitte jeweils über sieben bis acht Tage erst in die Höhe und dann in die Tiefe montiert werden.

Handwerker identifizieren sich sehr mit der Herausforderung

So geht das Werk auf die Zielgeraden. „Bei Gesellen und Lehrlingen hat es in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer sehr großen Identifikation mit der Arbeit geführt“, bilanziert Jörg Spatzier. Dabei meint er ausdrücklich die handwerklichen Belange. Etwa die Hälfte der 19 Mitarbeiter sind damit hauptsächlich befasst.

Die Montage der Fenster im Turm der Potsdamer Garnisonkirche hat jetzt begonnen. Quelle: privat

Dass der prägende Bau in der Landeshauptstadt wegen seiner Historie kontrovers diskutiert wird und aktuell einmal mehr die Finanzierung des Aufbaus zur Diskussion steht, wird zwar in Wiesenburg wahrgenommen. Jedoch besteht kein Zweifel, dass die Arbeit bezahlt wird. „Im besten Fall besteht sie 200 Jahre oder mehr“, hofft Jörg Spatzier.

