Potsdam

Potsdams größtes kostenloses Sommerferienprojekt hat begonnen. Am Montagmorgen sind die jungen Bauarbeiter in die „Stadt der Kinder“ eingezogen und legten – so wie hier auf dem Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“ in Babelsberg sogleich mit der Konstruktion der ersten Häuser los. Es entstehen Häuser, Bühnen, Spiel- und Aufenthaltsorte. Das Projekt läuft bis zum 9. Juli.

„Stadt der Kinder“ an sechs Standorten in Potsdam

Das Konzept ist – nach der Absage im vorigen Sommer – an die Pandemie-Eindämmung angepasst worden. Anstatt eines zentralen Bauplatzes rund um das Bürgerhaus am Schlaatz, gibt es sechs verschiedene Orte. Mittelpunkt sind drei Kinderbaustellen am Schlaatz, weitere Bauspielorte gibt es in Babelsberg, Bornstedt und Potsdam West.

Zur Galerie In Potsdam ist das Ferienprojekt „Stadt der Kinder“ angelaufen. Ein Besuch auf dem Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“ in Babelsberg, wo schon zu Beginn richtig gearbeitet wurde.

Organisiert wird die „Stadt der Kinder“ von einem Projektbündnis rund um die gemeinnützige Firma „Kubus – Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit“. Sie legen Wert auf die pädagogischen Werte Offenheit, Spiel, Vertrauen und Beteiligung bei der „Stadt der Kinder“ . Eng verzahnt mit den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen an den Standorten wird in einem Zeitraum von rund zwei Wochen gebaut und gespielt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Nachmittagsbereich werden teils gruppengebundene, teils offene Spiel- und Kreativangebote gemacht. Es gibt keine Teilnahmegebühren, jedes Kind erhält ein kostenloses Mittagessen und bei Bedarf einen Frühstückssnack – dies alles unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorgaben und ausnahmsweise nur mit Anmeldung.

Von MAZonline/axe