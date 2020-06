Potsdam

Die Fraktion „ Die Linke“ in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung kritisiert in einer Pressemitteilung das Alternativprogramm für die Feierlichkeiten zum 30. Tag der Deutschen Einheit in Potsdam. Wie berichtet, wird das Fest coronabedingt auf 30 Tage ausgedehnt, soll als Art Stadt-Ausstellung in der gesamten Innenstadt stattfinden.

Doch genau daran stören sich die Linken. „Für die Verantwortlichen in Land und Stadt besteht Potsdam lediglich aus der historischen Innenstadt. Alle Veranstaltungen sind dort verortet“, heißt es. „Dabei bietet Potsdam mehr und das macht der Reiz der Stadt aus.“

Potsdam im Ost-West-Kontext sehr besonders

Gewünscht hätte sich die Fraktionsspitze, dass auch andere Stadtteile wie die Waldstadt, der Stern, Babelsberg, Potsdam-West, Zentrum-Ost oder der Schlaatz einbezogen worden wären. „Auch hier lebten mutige Menschen, die 1989 auf die Straße gingen. Auch hier gibt es Räume, in denen Ausstellungen gezeigt werden können.“

Man habe, so die Linke, „eine Chance verpasst“. Besucher könnten nicht erleben, wie vielfältig Potsdam und seine Geschichte sind. „Anderseits hätte man den Stadtteilen und den darin lebenden Menschen Respekt gezollt für ihre Leistungen in den vergangenen Jahren.“ Gerade Potsdam sei im Ost-West-Kontext eine besondere Stadt. „Vielleicht“, so die Linke, „ist es den Organisatoren noch möglich diese für Potsdam prägenden Lebensräume in ihr Konzept aufzunehmen.“

Von MAZonline/off