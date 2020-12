Fahlhorst/Potsdam

Wahrscheinlich findet jeder Betrachter sein eigenes Lieblingsdekostück in diesem Vorgarten. Seien es die kleinen Wichtel an der Eingangspforte, der Weihnachtsmann auf seinem leuchtenden Traktor oder das illuminierte Fahrrad – wer Weihnachtsschmuck mag, der kann sich bei Familie Hoffmann in Fahlhorst sattsehen.

Die Leser von MAZ und MAZ-online.de wählten das geschmückte Haus im Nuthetaler Ortsteil auf Platz 1 bei der Aktion „Schönstes Weihnachtshaus“. Mehr als 40 Prozent der Stimmen entfielen auf das Eigenheim im Bungalowstil, das an allen Ecken und Kanten leuchtet. Damit gewannen die Hoffmanns einen Einkaufsgutschein für Ikea.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir legen viel Wert darauf ,dass es nicht kitschig wird. Wir nehmen nur ,warme Lichter’. Auf ,kalte Farben’ und zu viel Geblinke stehen wir nicht“, erzählt Manuela Hoffmann (53). Dass die Dekoration so üppig wurde, sei „ein schleichender Prozess“ gewesen. „Jedes Jahr kam etwas mehr dazu.“ Das Fahrrad etwa steht seit diesem Jahr als Garten-Deko dort – und wurde dann von Ehemann Torsten (55) ins Weihnachtsbild eingebunden.

Eisenbahn als Highlight

Er ist für die Außendeko zuständig. „Das macht er allein und benötigt dafür circa eine Woche“, sagt seine Frau, „unser Sohn Nigel (13) findet es auch schön, aber kann dabei nicht viel helfen.“ Das Haus ist nicht nur zur Straßenfront geschmückt, wo immer wieder Besucher mit ihren Kindern zum Schauen vorbeikommen, sondern rundum beleuchtet. Ein Highlight ist ein kleine Eisenbahn. „Wenn mein Mann zu Hause ist, lässt er die Eisenbahn fahren, für die er extra eine Außenanlage mit Tunnel und Bahnhof gebaut hat“, berichtet Manuela Hoffmann weiter, „die leuchtenden Augen der Kinder ist es wert, und wir lieben es natürlich auch.“

Das Weihnachtsdorf ist drinnen aufgebaut. Quelle: privat

Im Innern hat es sich Familie Hoffmann auch weihnachtsgemütlich gemacht. „Wir haben sehr viel Deko, zum Beispiel ein ganzes Weihnachtsdorf“, sagt sie weiter, „und es kommen mit Sicherheit immer noch ein paar ,Kleinigkeiten’ hinzu.“

Lesen Sie auch: Wenn das Haus ganz im Zeichen von Weihnachten steht – in Kleinmachnow und Stahnsdorf

Von Alexander Engels