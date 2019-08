Potsdam

Dass Garten und Kultur zusammen gehören, wusste Garten-Philosoph Karl Foerster schon Ende der 1930er Jahre. Er legte die Gärten auf der Freundschaftsinsel an, die heute als idyllischer Rückzugsort genutzt wird. Das diesjährige Localize Kunst-Festival will die gesamte Insel mit ihrer verlassenen Freilichtbühne, ihren Wegen und Bänken in eine große Freiluftausstellung verwandeln – und sie mit dem frischen Blick internationaler Künstler neu entdecken.

Nach drei Jahren Abstinenz kehrt das von Studenten ins Leben gerufene Festival mit einer Neuheit zurück: „Zum ersten Mal haben wir drei Artists in Residence eingeladen“, verkündet Festival-Organisatorin Jana Kamm am Montag auf der Freundschaftsinsel. Eitan Ben-Moshe aus Israel, Koen Kievits aus den Niederlanden und Daniel Springer aus Hamburg werden gemeinsam mit elf lokalen und internationalen Kunstschaffenden die Freundschaftsinsel zum Thema Insel mit raumgreifenden Werken beleben. Damit führen sie die elfjährige Tradition des Festivals, urbane Räume zu bespielen, fort.

Frischer Blick auf Potsdam

Das Thema sei wie immer aus dem Ort entstanden, erklärt Kamm. „Uns war es wichtig, nach dem Festival in Drewitz wieder ins Zentrum zu kommen, wo viele Dinge aufeinanderprallen.“ Die Insel als idyllischer Sehnsuchtsort, aber auch die gesellschaftliche Verinselung und soziale Spaltung sind breit interpretierte Themen des Festivals. „Wir wollen einen frischen Blick von außen haben, um festgefahrene Strukturen und Sichtweisen auf die Stadt aufzufrischen“, erklärt Kamm die Auswahl der drei Artists in Residence.

So wurde auch Koen Kievits aus 200 Einsendungen gewählt. Er will mit Fotografien der Potsdamer Umgebung Installationen schaffen, die die Sinne der Betrachter herausfordern sollen. Einen ähnlich Blickwinkel verändernden Ansatz hat auch Anne Euler aus Offenbach. Sie ist zwar nicht unter den drei Auserwählten, verwandelt aber ebenso ambitioniert ein Tretboot in eine Camera obscura, die die Inseln völlig auf den Kopf stellt.

Manipulation, Meditation

Der Artist in Residence und Architekt Daniel Springer will dafür hingegen die historischen Ebenen der Insel nutzen. „Ich beschäftige mich mit der Manipulation von Menschen, Macht und Umfeld an der Hafen-City Universität in Hamburg. Ich will die Ebenen der Insel mit flexiblen Zäunen neu interpretieren und neue Wege schaffen“, erklärt er seine Arbeit.

Ähnlich raumgreifend ist die Arbeit des israelischen Künstlers Eitan Ben-Moshe. Mit in Gras liegenden Matratzen und Klanginstallationen aus Glas will er über die Meditation einen Zugang zu einer anderen Welt schaffen.

Wie die Veränderungen Inselgärtner Thoralf Götsch gefallen? „Kultur und Garten gehören zusammen. Wir versuchen, Karl Foersters Idee am Leben zu halten: Kultur ist Nahrung für die Seele. Das finden die Leute hier“, sagt er.

Localize Festival 2019 Das Localize Festival bespielt künstlerisch urbane Räume. Dazu wurden 14 lokale und internationale Künstler zum Thema „Inseln“ eingeladen. Am 24. und 25. August gibt es kostenlos Live-Musik, Kunstwerke, Performances und Workshops zum Mitmachen.

Von Jan Russezki