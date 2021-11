Potsdam

Weltmusik in der Mitte – unter diesem Titel finden sich am Samstag internationale Künstler zu einem Musikfestival am Quartierstreff Staudenhof zusammen. Zu der Veranstaltung lädt die gemeinnützige Gesellschaft Soziale Stadt Pro Potsdam von 15.30 Uhr bis 23 Uhr ein. Es handelt sich um das nach Veranstalterangaben größte Musikfestival in Potsdams Zentrum in diesem Herbst.

Musik aus vielen Länder der Erde in Potsdam

Dessen Schwerpunkt liege auf traditioneller, moderner und crossover-Musik, unter anderem aus Israel, Syrien, Russland und Kamerun, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Neben den musikalischen Darbietungen sollen die Künstler durch filmische Interviews vorgestellt werden. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund. „Nehmen Sie Anteil an den Geschichten der Menschen, die in unserem Land Schutz suchen“, rufen die Veranstalter auf.

Das Trio Afrikeen tritt auf. Quelle: Promo

Hinter dem Festival steht das Projekt „Toleranz durch gegenseitiges Kennen- und Verstehenlernen mit Hilfe von Musik, Musikproduktion und Videoporträts“ des Musikers Andreas Schulte und des Dokumentarfilmers Robert Lucas. Einige Künstler des Integrations-Projekts stellen ihre Musik nun live auf dem Musikfestival am Quartierstreff Staudenhof vor. „Ziel war es, die Erlebnisse, Emotionen, Träume und Pläne der Künstler mit Hilfe ihrer eigenen Musik oder Musik aus ihren Herkunftsländern zum Ausdruck zu bringen“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Um 20.30 Uhr bietet das Samar Ensemble, bestehend aus fünf Musikerinnen aus Syrien und Italien, Musik aus dem Mittelmeerraum dar. Die musikalische Bandbreite reiche dabei „von klassisch arabisch bis türkisch anatolisch, von kurdisch bis zu der Musik der Sufis.“ Um 21.15 Uhr folgt die Carlos-Dalelane-Band mit Afro-Funk-Latin-Jazz, laut Programm der Höhepunkt des Abends. Eröffnet wird das Festival durch das Potsdamer Musiker-Duo Schulte & Benschu am Piano und am Saxofon.

Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Der Eintritt zum Musikfestival ist frei

Von Martin Müller