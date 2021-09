Innenstadt

„Beautiful, beautiful, beautiful!“ – Die Stimme des Modenschau-Conferenciers beim Afrikafest hallte am Mittwoch weit über den Luisenplatz. Damen in farbenprächtiger traditioneller Kleidung und mit schleifengeschmücktem Kopfputz wechselten sich mit Models ab, die einen Fashion-Mix aus modern und traditionell vorführten. Besonderen Applaus gab es für ein Model, das seinen Walk für einen gewagten Spagat unterbrach. „Beautiful, beautiful, beautiful!“ Die Stimme des Moderators überschlug sich fast vor Begeisterung.

Was die Stimmung zusätzlich hob: Irgendwann im Lauf des Nachmittags war die Sonne durch die Wolken gebrochen, so dass man gut zwischen den 26 Ständen rund um das Bassin mit der sprudelnden Fontäne flanieren konnte. Wem es dann doch zu heiß wurde, konnte den Durst mit original afrikanischem Bier stillen: Alomo Bitters aus Ghana, Orijin Bitters oder Nigeria Guinness.

Das Fest startete mit einem Umzug, der an der Kirche St. Peter und Paul begann und zum Luisenplatz führte. Quelle: Julius Frick

Die Angebote an den Ständen war breit gefächert. Von Beratungsangeboten – etwa zum Thema „Rassismus auf dem Wohnungsmarkt“ – bis hin zu Kulinarischem. Für Fashion-Freunde hatte Efanam Masseme einiges zu bieten. Die Potsdamerin hat gerade ihr Modelabel „JuliM Couture“ gestartet. Daheim in Zentrum-Ost fertigt sie auf Bestellung maßgeschneiderte Mode und Accessoires. Die Stoffe, die sie dabei verwendet, stammen aus Afrika. Wer ein Faible für gedeckte Töne oder Pastellfarben hat, wird mit den Stoffmustern herzlich wenig anfangen können. Fans von sonnigen Farben und knallbunten Mustern werden hingegen voll auf ihre Kosten kommen.

Efanam Masseme kreiert maßgeschneiderte Mode. Quelle: Privat

Vor Ort war auch der Verein „Bildung für Balanka“. Der Verein mit Sitz in Potsdam unterstützt Bildung und Schulen im afrikanischen Togo. Das Städtchen Balanka hat 8000 Einwohner. Das erste Schulgebäude, das 2012 gebaut wurde, ist mittlerweile schon voll. Ein neues Gebäude bietet nun vier weitere Klassenräume. Direkt in der Schule wurde ein Brunnen gegraben, um das Trinkwasserproblem zu lösen. Außerdem wurde eine Latrinenanlage gebaut. Beim aktuellen Projekt geht es um den Aufbau eines Berufschulzentrums direkt in Balanka, um eine Landflucht zu verhindern.

Beste Stimmung bei diesen Fest-Besucherinnen auf dem Luisenplatz. Quelle: Ildiko Röd

Klar, dass die Liebe zu Afrika auch durch den Magen ging. Leckere Kost an den Ständen wurde von einer „Panafrikanischen Live-Kochshow“ abgerundet. Koch Frank Anyagbe zeigte auf der Bühne, wie Gaumenfreuden gelingen. Sein Abschiedsgruß: „Ladies and Gentlemen, ich liebe dich, Potsdam!“

Gaumenfreuden beim Afrikafest. Quelle: Julius Frick

Von Ildiko Röd