Beethovens Neunte zum Tag der Einheit

Innenstadt

Der Mittwochabend und der Donnerstag standen ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober – ein ganz besonderes Datum insbesondere angesichts des Gedenkens an den Mauerfall vor 30 Jahren am 9. November 1989. Den Auftakt zum Nationalfeiertag machte in Potsdam das mittlerweile schon traditionelle Festkonzert in der Nikolaikirche. Auch diesmal war der große Saal fast restlos ausverkauft. Auf dem Programm: Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie in d-Moll op. 125, volkstümlich als „ Beethovens Neunte“ bekannt. Das Werk wurde vom Nikolaichor und dem Lutherania Chor aus Budapest aufgeführt. Wobei das zwischenstaatliche Zusammenspiel fast nicht geklappt hätte: Auf der Fahrt nach Potsdam hatte der Bus des ungarischen Chors eine Panne gehabt – aber letztlich war alles gut ausgegangen.

Europa-Staatsminister Michael Roth hielt die Hauptrede

Die 9. Sinfonie, uraufgeführt 1824, ist die letzte vollendete Sinfonie des Komponisten Ludwig van Beethoven. Im Finalsatz der Sinfonie werden zusätzlich zum Orchester auch Gesangssolisten und ein gemischter Chor eingesetzt. Als Text wählte Beethoven das Gedicht An die Freude von Friedrich Schiller. 1972 wurde das Hauptthema des letzten Satzes vom Europarat zu seiner Hymne erklärt und 1985 von der Europäischen Gemeinschaft als offizielle Europahymne angenommen. In der Begründung heißt es, „sie versinnbildliche die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt“.

In diesen großen Kontext fügte sich auch die Hauptrede in St. Nikolai, die von Michael Roth, Staatsminister für Europa beim Bundesminister des Auswärtigen, gehalten wurde: Der gebürtige Hesse bezeichnete sich als „östlichster Wessi“, da er nur wenige hundert Meter von der innerdeutschen Grenze, "von Stacheldraht und Selbstschussanlage" aufgewachsen sei. Roth beschrieb seine glückliche Erfahrung der Grenzöffnung, die ihn zu einem glühenden Europäer gemacht habe. Der Europastaatsminister würdigte die europäische Dimension der friedlichen Revolution von der frühen ungarischen Freiheitsbewegung über Solidarnosc in Polen bis hin zur Bürgerrechtsbewegung in der DDR, die sich alle gegen eine „kommunistische Diktatur“ gewehrt hatten. Kritisch bewertete er die zu zögerliche Wahrnehmung der Opposition durch den Westen, da die Stabilität zu sehr im Vordergrund gestanden habe. Roth betonte die Wertegemeinschaft Europa, die eben nicht bloßer Binnenmarkt sei, sondern für Vielfalt, Rechtsstaat und Demokratie stehe. Flammend endete er mit: „Es lebe die Einheit Europas, es lebe die deutsche Einheit!“

Gergely Pröhle : „Ich kann Ihnen allen nur gratulieren!“

Das Grußwort hielt Gergely Pröhle, Landeskurator der Ev.-lutherischen Kirche Ungarns, ehemaliger ungarischer Botschafter in Deutschland. Pröhle betonte die verbindende Kraft der Musik und verglich die Zusammenarbeit in Europa mit einem Orchester. Jeder müsse auf die anderen hören und nicht alle Instrumente klängen gleich laut. Pröhle selbst hatte einige Jahre in der DDR gelebt und gratulierte vor dem Hintergrund dieser Erfahrung den Deutschen. Wenn er jetzt in Deutschland unterwegs sei, so Pröhle, „kann ich Ihnen allen nur gratulieren zu der Leistung.“

Harald Geywitz, Vorsitzender des Vereines „Musik an St. Nikolai“, erinnerte in seiner Begrüßung an die Zeit vor 30 Jahren: „In Europa, in Polen, in der Tschecheslowakei und auch in Ungarn und im Osten Deutschlands machten sich mutige Menschen auf den Weg, den Augenblick zu nutzen. Jahre waren genommen worden, ungewiss und bedrückend erschien vielen die Zukunft. Und viele machten sich auf, wollten aus der DDR über Prag in den Westen. Taten ihren Unmut kund und wollten mit friedlichem Protest die Jahre, die da kommen, zu besseren, zu freieren machen.“ Viele trugen im Vertrauen auf Gott ihren Teil zur friedlichen Revolution in Europa bei, so Geywitz: „Aber auch sie dürften Momente von Ungewissheit, von Angst um Familie oder das eigene Leben erlebt haben. Um dann, mit fröhlichem Herz weiter den Augenblick zu nutzen, für Freiheit zu streiten.“

Von Ildiko Röd