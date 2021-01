Waldstadt

Ein mit Haftbefehl gesuchter Georgier ging der Polizei am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Saarmunder Straße ins Netz. Die Beamten hatten einen polnischen Mazda gestoppt. Der 34-jährige Georgier war der Fahrer. Obwohl er bereits mehrere Jahre in Deutschland lebt, hatte er seinen georgischen Führerschein noch nicht umschreiben lassen. Die Polizei nahm zunächst eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Als sich herausstellte, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde er festgenommen und an eine JVA überstellt. Warum der Georgier gesucht wurde, teilte die Polizei nicht mit.

Von MAZonline