Die Fête de la musique findet wieder statt – und zwar an Orten, an denen sie noch nie zuvor gewesen ist. Zum Sommeranfang am kommenden Montag werden Potsdamer Musiker vom Kirchsteigfeld bis nach Bornstedt unterwegs sein – zu Lande, zu Wasser und auf Schienen. Der Verein Kulturtänzer wollte die Fête nicht ein drittes Mal ausfallen lassen, nachdem im letzten Sommer viel Unsicherheit und zur Wintersonnenwende kurz vor Weihnachten der erneute Lockdown das Festival unmöglich gemacht hatten.

Kostenfreie Konzerte am 21. Juni

Deutschlandweit finden seit über 30 Jahren zur Sommersonnenwende am 21. Juni die Outdoorkonzerte der Fête de la musique statt, doch fast alle Veranstalter setzen im zweiten Jahr der Pandemie auf Straßenmusik. „Wir sind bei der Planung davon ausgegangen, dass alles so minimal wie möglich stattfinden muss. Da kam die Idee, die Fête auf Achse und nur mit Duos und Einzelkünstlern zu gestalten“, erzählt Ulrike Oehmichen, die Vorsitzende des Kulturtänzer-Vereins.

Mit ihrem mobilen Musik-Konzept sind die Potsdamer deshalb Vorreiter und bringen die Musiker auch weg von den klassischen Bühnen. Sechs Lastenräder, vier Flöße und Boote und eine Straßenbahn sind im Auftrag der Kulturtänzer am Montag unterwegs – und spontan konnten dank der Corona-Lockerungen auch acht feste Bühnen zum Mitmachen bewegt werden. Das alles sei nur möglich gewesen, weil auch die Stadt bei der Antragstellung und den Zuwendungen sehr flexibel gewesen sei, freut sich Oehmichen.

Das Boot der Marina am Tiefen See in Potsdam wird auch mit Musikern auf der Havel unterwegs sein. Quelle: Robert Kujas

Ab 14 Uhr fahren Lastenräder durch die Stadt

Sechs Lastenräder der solidarischen Lastenradflotte Potsdam sind von 14 bis 22 Uhr mit Musikern im Stadtgebiet unterwegs. „Die Routen der Räder führen auch in Stadtteile, wo die Fête nicht so häufig ist, nach Bornstedt, Waldstadt oder an den Schlaatz zum Beispiel“, sagt Oehmichen. Viel konkreter möchte sie die Wege der Lastenräder nicht verraten. „Es sind Überraschungskonzerte, auch damit die Leute sich nicht zu sehr sammeln“, sagt sie.

An Bord sind unter anderem die Musiker Robert Bernier, der sich schon mit Zaun- und Fensterkonzerten in der Pandemie einen sympathischen Namen gemacht hatte. Am Stern und in Drewitz sind die Liedermacher von „Ernstgemeint“ unterwegs. In Potsdam West fahren Joe Carpenter und Henja musizierend durch den Kiez.

Wie das am Ende praktisch aussieht, ist noch gar nicht so klar. „Das müssen wir testen. Es wird den fahrenden Musiker geben, aber anderswo wird kurz aufgebaut und dann ein Konzert vor Ort geben. Wir wollen damit auch die Locations einbinden, die sonst eine Bühne haben, aber dieses Jahr nicht mitmachen können, zum Beispiel das Hafthorn oder die Waschbar“, sagt Oehmichen. Doch ansonsten gilt der Fokus: „Wir spielen da, wo die Musik sonst nicht hinkommt.“ Vor den Hochhäusern und großen Wohnblöcken der Plattenviertel. Am Schillerplatz in Potsdam West, am Bürgerhaus Stern-Zeichen am Stern, am Annemarie-Wolf-Platz in Bornstedt.

So mobeil ist die Fête de la Musique in Potsdam in diesem Jahr. Quelle: Steven Ritzer

Noch Kapitäne für die Flöße gesucht

Zu Wasser steuert die Fête vor allem die gut besuchten Uferabschnitte der Havel an. „Wir sind da wo Leute sind, am Strandbad Babelsberg, am Nuthepark, an der Freundschaftsinsel“. Auch am Jungfernsee und auf dem Templiner See zwischen Hermannswerder und Potsdam West wird man die Fête in diesem Jahr deutlich hören können. Vom Wasser erklingen neben dem Cover-Duo Cozy Tunes, unter anderem die Liedermacher Paul Sies und Pianistin Julia Barreiro, die auch als Pianodanzas bekannt sind.

Die Kulturtänzer dürfen dafür Boote der Marina am Tiefen See, Flöße der Waterlounge und das Saunafloß von Seekult benutzen. Die Boote machen zwei Touren von 15.30 bis 18 Uhr und von 18.30 bis 21.30 Uhr. Ein kleines Problem besteht noch: „Wir brauchen noch zwei Kapitäne!“, sagt Ulrike Oehmichen. Wer einen Bootsführerschein hat und für eine Aufwandsentschädigung und zahllose Karmapunkte am Montag aushelfen kann, soll sich unter musik@kulturtaenzer.de melden.

Ulrike "Ulli" Oehmichen ist Vorsitzende des Vereins Kulturtänzer, der die Potsdamer Fête organisiert. Quelle: Manuela Clemens

Techno aus der Uralt-Tram

Der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) schickt die schönste Potsdamer Straßenbahn ins Rennen der mobilen Fête: Der historische Lindner-Wagen von 1907, bei dem man sowohl beim Fahrer, als auch am Heck draußen stehen kann. Allerdings finden dort keine Fahrgäste, sondern die Potsdamer DJ-Crew „House aus Potsdam“ ihren Platz. Von 17 bis 19.30 Uhr werden sie gemeinsam mit dem „ViP uff Achse“ den Stadtraum mit elektronischer Musik versorgen.

Acht feste Bühnen

Immerhin acht feste Bühnen wird es bei aller Mobilität dennoch geben. Am Lindenpark in Babelsberg, auf der Inselbühne der Freundschaftsinsel und an der Fachschule Clara Hoffbauer auf Hermannswerder geht es ab 16 Uhr los. Um 18 Uhr startet das Programm an der Gartenstadtbühne in Drewitz, auf dem Theaterschiff, sowie am Kellermann an der Babelsberger Rathaus-Kreuzung. Zuletzt schließen sich um 18.30 Uhr das Museum Alexandrowka und um 19 Uhr das Waschhaus in der Schiffbauergasse an.

Zu den Highlights des Bühnenprogramms zählen die verschiedenen Nachwuchskünstler und die Big Band der Musikschule Bertheau und Morgenstern, die im Lindenpark auftreten. Auf der Inselbühne, die gerade erst wieder Teil der Potsdamer Musiklandschaft geworden ist, spielen Amanda Morena, Through Colours und zum Abschluss um 19 Uhr Salome. Im Garten des Museums Alexandrowka tritt zuerst Casino Gitano auf und ab 20 Uhr die Potsdamer Punkkapelle „44 Leningrad“.

Alle Musiker und Bühnen der Fête de la Musique am 21. Juni im Überblick auf www.fete-potsdam.de

Von Peter Degener