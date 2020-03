Potsdam

Am 21. Juni findet die Potsdamer Ausgabe der Fête de la Musique zum 16. Mal statt. Noch immer wird ein Großteil der Arbeit am Open Air-Festival von Ehrenamtlern geleistet. Das stellt die Organisatoren vor Probleme, wie Ulrike Oehmichen, 31, und Raiko Möller, 41, vom Verein Kulturtänzer erklären.

Ihr seid mit dem Verein Kulturtänzer seit vielen Jahren die Organisatoren der Fête de la Musique in Potsdam. Wir arbeitet ihr?

Ulrike Oehmichen: Die Fête findet als Teil der weltweiten Veranstaltung seit 2004 am 21. Juni auch in Potsdam statt. Tatsächlich ist bis heute fast das ganze Team ehrenamtlich tätig, seit 2017 teile ich mir aber eine Honorarstelle mit einer anderen Aktiven. Der Tag selbst, also das, was die Besucher von der Fête sehen, lebt von Ehrenamt.

Raiko Möller: Richtig, ohne Ehrenamt würde es letztlich nicht funktionieren, da ein großer Teil unserer Arbeit in der Organisation, etwa die Auswahl der Musiker, ehrenamtlich erfolgt.

Ulrike Oehmichen, 32, ist studierte Medienmanagerin. Als Hauptkoordinatorin zeichnet sie im Verein Kulturtänzer für die Fête de la Musique in Potsdam verantwortlich. Quelle: Peter Degener

Ihr habt euch entschieden, in diesem Jahr nur noch eine einzige eigene Bühne zu bespielen. Warum?

Oehmichen: Weil uns sonst die Organisation am 21. Juni über den Kopf wächst. Es wird immer schwieriger, neue Menschen für ehrenamtliches Engagement zu begeistern. Da geht es uns ähnlich wie vielen anderen Vereinen. Und weil wir nicht so viel auf einmal stemmen können, haben wir uns dazu entschieden, unsere ganze Kraft auf eine Bühne zu konzentrieren.

Möller: Diese Bühne wird am Brandenburger Tor stehen. Wir dachten uns: Wenn, dann richtig.

Bühnenpartner wird es weiter geben

Bedeutet das, dass die ganze Fête de la Musique sich nur noch am Brandenburger Tor abspielt?

Oehmichen: Nein, natürlich nicht. Die Fête in Potsdam lebt auch in diesem Jahr von unseren vielen Bühnenpartnern im gesamten Stadtgebiet. Darunter gemeinnützige Vereine und Initiativen, Kirchen, Gastronomen usw.

Möller: Wir haben bislang versucht, in den einzelnen Stadtteilen mit Leuchtturmbühnen vor Ort zu sein. Das hatte durchaus viele Vorteile, wir konnten diese Bühnen zum einen natürlich zur Identifikation mit der Fête nutzen, aber auch ganz praktisch waren das Stationen für uns, an denen wir mal etwas ablegen oder kurz lagern konnten.

Oehmichen: Was es auch weiterhin geben soll, ist das Chor-Spezial. Das ist uns und den Besuchern so ans Herz gewachsen, dass wir uns nicht davon trennen wollen. Vielleicht findet sich auf diesem Weg jemand, der Lust hat, diese charmante Bühne am Platz der Einheit zu betreuen.

Wie viel Vorbereitungszeit spart euch das?

Oehmichen: Im Vorfeld nur sehr wenig, um ehrlich zu sein. Im Rahmen der Gesamtkoordination für die über 40 Bühnen müssen wir ja die ganzen Genehmigungen trotzdem einholen, die Verteilung der Musiker passiert auch weiter. Aber es geht nicht um die Vorbereitungen, sondern um den Tag selbst. Da müssen wir die Leuchtturmbühnen nicht betreuen, das spart Kräfte.

Was geht dadurch verloren?

Möller: Das waren gleichermaßen Orte für große sowie noch unbekannte Nachwuchsbands. Aber letztlich sind wir mit der Entscheidung auch glücklich. Wir können uns konzentrieren und vielleicht auch selbst die Fête mehr genießen.

„Die Fête hat sich seitdem aber stark weiterentwickelt“

Ist diese Konzentration auf eine Bühne eine dauerhafte Sache?

Möller: Wir gucken uns dieses Jahr an, ob das ein weiser Entschluss ist, mein Gefühl sagt, der Weg ist ein sinnvoller, auch, weil die Idee mit den Stadtteilbühnen noch aus der Anfangszeit der Fête in Potsdam stammt. Die Fête hat sich seitdem aber stark weiterentwickelt, was auch die Anzahl der auftretenden Musikformationen, Bühnen und die Besucherinnen zeigt.

Raiko Möller, 41, ist Digital Experience Designer und der Vorsitzende des Kulturtänzer e.V.. Quelle: Archiv

Ist in dieser Entwicklung auch eine Art Parallelstruktur mit den Bühnenpartnern entstanden?

Möller: Nein, so ist es nicht, denn auch da stehen wir dahinter. Der Verein leistet zweierlei: Im Fokus steht die Gesamtkoordination der Fête und dann kommen die eigenen Bühnen.

Oehmichen: Gesamtkoordination heißt auch, wir vermitteln die Musiker und Bühnen zueinander, wir sind Bühnentinder. Es gibt einige Veranstalter, die einen festen Pool an Musikern haben und das Programm selbst bestücken. Andere treten mit Wünschen nach bestimmten Richtungen und Genres an uns heran und wir versuchen den passenden Künstler zu finden.

Wie viele seid ihr denn?

Oehmichen: Der ganz feste Kern sind vier Personen, insgesamt organisieren wir die Fête zu zehnt. Am Tag selbst sind es dann aber zum Glück mehr.

Möller: Wir sprechen da gezielt Leute an, Freunde, Familie. Aber es kommen auch immer wieder mal von außen neuem Ehrenamtler dazu, zum Glück passiert das noch. Aber die Tendenz sinkt über die Jahre hinweg stark.

Finanzierung weiter in der Kritik

Was muss ich denn mitbringen, wenn ich mich engagieren will?

Oehmichen: Bock auf Musik und auf die Stadt. Aber spezifische Fähigkeiten setzen wir nicht voraus.

Möller: Die Aufgaben sind immens vielseitig, das fängt bei Finanzen an, Booking, Social Media, da ist für jeden etwas dabei. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat.

Wie finanziert sich die Fête?

Möller: Neben Spenden- und Sponsoringleistungen finanziert sich der Großteil der Fête mit Mitteln aus dem städtischen Festivalförderung. Dort können Akteure Gelder beantragen, die Anträge werden durch eine Jury bewertet. Leider haben wir dort aber deutlich weniger finanzielle Hilfe bekommen, als wir benötigen und beantragt hatten.

Die Fête de la Musique 2019 in Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ihr seid also nicht zufrieden?

Möller: Da muss man trennen. Was die Veranstaltung als solche betrifft sind wir sehr zufrieden. Es gibt durchweg positives Feedback von allen Beteiligten und Besuchern in den letzten Jahren. Dies spiegelt sich auch in den diesjährigen Bewerbungen der Musiker und die Anmeldungen der Bühnenpartner wieder. Hier gibt es dieses Jahr auf jeden Fall einiges Neues zu entdecken.

Oehmichen: Verbesserungsspielraum sehen wir in der städtischen Förderpraxis. Es ist gut und wichtig, dass es die Festivalförderung gibt und die Vielzahl der eingereichten Anträge zeigt auch den hohen Bedarf. Was wir uns aber wünschen, ist mehr Transparenz innerhalb des Antrags- und Auswahlverfahrens. Das geht damit los, dass die Auswahlkriterien nicht einsehbar sind, die Jury nicht vorgestellt wird und es letztlich auch keine Begründung für eine Ablehnung oder Minderung der Fördersumme gibt. Da fällt es schwer, im nächsten Jahr gegebenenfalls nachzubessern.

Möller: Zudem sprechen wir uns für eine Mindestförderhöhe aus. So schön eine Förderzusage auch ist, wenn die beantragte Summe wie in unserem Fall um 40 Prozent gekürzt wird, bleibt wenig spontaner Handlungsspielraum, um diese Lücke auszugleichen. Wenn die Stadt die Fête la Musique will, braucht diese auch eine Perspektive, unterfüttert durch eine auskömmliche und vor allem mehrjährige finanzielle Unterstützung seitens der Stadt. Denn diese macht Potsdams größte unkommerzielle Veranstaltung erst möglich.

Oehmichen: Die Leipziger machen es vor: hier können auch wiederkehrende Veranstaltungen mehrjährige institutionelle Förderung erhalten. In Potsdam ist diese Möglichkeit nur den Häusern vorbehalten. So oder so bedarf es verbesserter Rahmenbedingungen für Festivals auch auf Landesebene. Deshalb begrüßen wir es, dass sich das Land Brandenburg laut dem aktuellen Koalitionsvertrag zum Festivalland mausern will – das Potenzial ist schon da. Dies ist darüber hinaus auch ein guter Ausgangspunkt für die Landeshauptstadt Potsdam gemeinsam mit den Akteuren die Fördermodelle weiter auszubauen und zu optimieren um mit gutem Beispiel voranzugehen.

Wünsche: mehr Künstlerinnen, mehr Schülerbands

Wie genau soll das aussehen?

Möller: Es müssen im Land Brandenburg bessere Rahmenbedingungen für Akteure und Verwaltung geschaffen werden, damit beide Seiten hierzulande gut arbeiten können. Dies betrifft zum Beispiel Genehmigungsverfahren, die Transparenz und den zeitlichen Rahmen von Antragsverfahren.

Was wünscht Ihr euch für die Zukunft der Fête, wenn man von den organisatorischen Schwierigkeiten mal absieht?

Oehmichen: Über mehr Bewerbungen von weiblichen Künstlerinnen würden wir uns sehr freuen. Gleiches gilt für Nachwuchsbands jeglicher Genres. Traut euch! Ich selbst könnte auf Anhieb kaum Potsdamer Schülerbands nennen. Das war früher anders. Da hatte jede Potsdamer Schule gefühlt mindestens drei Bands am Start.

Möller: Das stimmt, die Bewerbungen aus Potsdam haben deutlich abgenommen. Kein Wunder, bei den wenigen Proberäumen und Auftrittsmöglichkeiten für den Nachwuchs, die es gibt. Aber zurück zu den Wünschen: Wir haben uns im letzten Jahr beim ersten deutschlandweiten Fête-Treffen mit vielen andere Fête-Städten vernetzt.

Oehmichen: Spannend wird in den nächsten Jahren auch der Ausbau der Internationalen Kontakte. Hier entwickelt sich grad eine reger Austausch insbesondere zu dem britischen und amerikanischen Ableger der Fête de la Musique. So wollen wir den tollen internationalen Charakter der Fête noch weiter nutzen, um musikalische Kooperationen aufbauen zu können.

Info: Das nächste Organisationstreffen der Kulturtänzer findet am 12. März um 18.30 Uhr im Rechenzentrum statt.

Von Saskia Kirf