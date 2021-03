Innenstadt/Bornim

Zwei Zeltlager von Obdachlosen in Potsdam sind am Wochenende in Flammen aufgegangen. Dabei kamen nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr keine Personen zu Schaden.

Feuerwehr wurde wegen brennender Weihnachtsbäume gerufen

Ein Zeuge teilte der MAZ mit, dass er am Sonnabend Zeuge eines Brandes an der Seerose in der Breiten Straße war. „Das Feuer wurde von Privatpersonen mit Handfeuerlöscher gelöscht. Als nach fünf Minuten die Feuerwehr eintraf, war des Feuer bereits gelöscht“, schreibt er der MAZ.

Mehrere Bürger löschten den Brand mit Feuerlöschern. Quelle: Privat

Auf Fotos, die er gemacht hat, ist zu erkennen, wie gegen 17.40 Uhr unmittelbar neben dem Bau der Seerose hohe Flammen lodern, die von mindestens vier Männern gelöscht werden. „Wir wurden zunächst alarmiert, weil es den Verdacht gab, dass dort Weihnachtsbäume brannten“, erklärte der Lagedienstführer der Feuerwehrleitstelle am Montagmorgen auf MAZ-Anfrage. Ein Zeltbewohner war vor Ort laut Leitstelle nicht anzutreffen.

Anderthalb Stunden später brennt ein Zeltlager in Bornim

Nur anderthalb Stunden nach dem Brand in der Innenstadt kam es gegen 19 Uhr zu einen Brand in Bornim. Die Freiwillige Feuerwehr Bornim wurde zu einem brennenden Zelt in die Potsdamer Straße gerufen. „Als ersteintreffende Kräfte löschten wir den Brand und deckten die Brandstelle mit einem Schaumteppich ab“, schrieben die Feuerwehrleute anschließend über den Einsatz auf Facebook. Auch dort sollen laut Leitstelle Bürger bereits den brand gelöscht haben, sodass die Feuerwehr nur noch für die „Restablöschung“ sorgen musste.

Der Bewohner des Zelts sei vor Ort gewesen, lehnte aber eine Versorgung durch die Einsatzkräfte ab. „Der Herr war da, wollte aber nicht mit“, so der Lagedienstführer.

Es gab schnell zahlreiche Hilfsangebote in den Kommentaren unte rder Meldung der Bornimer Feuerwehr auf Facebook. „Ich werde die Woche dort vorbei fahren und dem Herrn mein Zelt und einen Schlafsack anbieten. Hat noch jemand Klamotten zum abgeben für ihn?“ fragte, eine Frau. Andere wollten ihm noch am gleichen Abend Decken und Mäntel vorbeibringen.

Über die Brandursachen ist nichts bekannt. Die Polizei war am Montagmorgen nicht erreichbar.

Von MAZonline/pede