Potsdam-West

In einem Mietshaus an der Knobelsdoffstraße in Potsdam-West musste am Donnerstagnachmittag ein Kellerbrand gelöscht werden. Wie die Polizei auf MAZ-Anfrage informierte, war der Alarm um 16.48 Uhr aufgelaufen. Ein Kellerverschlag stand in Flammen; die Decke darüber wurde beschädigt. Den Schaden insgesamt konnte die Polizei am Freitagvormittag noch nicht abschätzen. Die Ermittler gehen von einer schweren Brandstiftung aus.

Von maz-online.de