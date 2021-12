Potsdam

Am späten Mittwochabend, in der Nacht zum 16. Dezember 2021, musste die Potsdamer Berufsfeuerwehr zu einem Kellerbrand in die Waldstadt II ausrücken. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr über den Notruf gemeldet, dass es in einem Keller in der Straße Zum Jagenstein brennen würde. Auch die freiwillige Feuerwehr aus Drewitz rückte an.

Feuerwehr löscht Brand und belüftet Hausflur

Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: Rauch quoll aus einem der unteren Fenster des Hochhauses. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu dem Haus und machten sich mit schwerem Atemschutz auf den Weg zum Brandherd. Währenddessen verließen mehrere Bewohner aus den Wohnungen in den unteren Etagen selbstständig das Haus.

Mit schwerem Atemschutz machen sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Weg zum Brandherd. Quelle: Julian Stähle

Zwei Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr vor Ort. Das Feuer, das in mehreren Kellerverschlägen loderte, konnte gelöscht werden. Anschließend wurde der Hausflur mit einem Hochdruckbelüfter belüftet, sodass die giftigen Rauchgase für niemanden mehr eine Gefahr darstellten. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei am Einsatzort.

Der Hausflur wurde von der Feuerwehr richtig durchgepustet, damit sich das gefährliche Rauchgas verflüchtigt. Quelle: Julian Stähle

Nach MAZ-Informationen begann noch am Abend die Spurensuche und Anwohner wurden befragt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, denn in jüngster Vergangenheit gab es mehrere ähnliche Vorfälle in unmittelbarer Nähe.

Mehrere Brände an einem Wochenende

Vor anderthalb Monaten hatte es in der Gegend in zwei Nächten hintereinander gebrannt. Am Samstag den 23. Oktober war gegen 21.30 Uhr ein Motorroller in einem Hausdurchgang im Kiefernring in Brand geraten. Das Kleinkraftrad wurde komplett zerstört, die Fassade des Hausdurchgangs ebenfalls beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nur wenige Stunden später brannte es nur wenige Fußminuten weiter – in der gleichen Straße wie der aktuelle Brand. Um kurz vor 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen hatte Brandmeldeanlage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Jagenstein Alarm gegeben. Es brannte in einem Kellerverschlag, dann griff das Feuer auf ein angrenzendes Kellerabteil über. Der Sachschaden belief sich auf mehrere Tausend Euro.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die Nacht war noch nicht zu Ende. Kurze Zeit später musste die Feuerwehr einen Brand löschen. Im Eingangsbereich eines Hauses in unmittelbarer Nähe war ein Zeitungsstapel in Brand geraten. Durch den Brand wurde die Wand im Eingangsbereich beschädigt und verrußt. In allen Fällen sicherte die Kriminaltechnik Spuren vor Ort und es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen.

Am 1. Dezember 2021 dann ein weiter Feuerwehreinsatz in der Waldstadt II. Im Hochhaus Zum Jagenstein 6 war gegen 2 Uhr ein Feuer in einem Abstellraum des 15 Stockwerke hohen Wohngebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass Personen nicht in Gefahr gerieten.

Von MAZonline