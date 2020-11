Schlaatz

Im Eingangsbereich des Familienzentrums im Bisamkiez ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Schild an der Hauswand war in Brand geraten, konnte jedoch von einem Zeugen gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Außenwand des Gebäudes wurde allerdings beschädigt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Inspektion Potsdam, unter 0331/55080, zu wenden.

Von MAZonline