Potsdam-Schlaatz

Anwohner des Weidenhofs am Schlaatz sind in der Nacht von einem lauten Knall geweckt worden. Wie ein Zeuge der MAZ berichtet, entdeckten sie am Sonnabend gegen 23.30 Uhr ein Feuer auf der Straße und riefen die Feuerwehr.

In Flammen stand ein weißer Transporter, wie die Polizei auf MAZ-Nachfrage bestätigte. „Einige Anwohner konnten noch nebenan parkenden Fahrzeuge noch rechtzeitig entfernen“, berichtet der Augenzeuge weiter. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können.

Verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Weitere Informationen folgen.

