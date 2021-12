Potsdam

Schreck mitten in der Nacht: Um kurz vor 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr am frühen Montagmorgen über den Notruf alarmiert: In einem Hotel am Luisenplatz in der Brandenburger Vorstadt wurde eine Verpuffung gemeldet. Die Feuerwehr rückte sofort mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus, auch die Polizei war vor Ort.

In dem Gebäude gegenüber dem Brandenburger Tor bestätigte sich die Alarm-Meldung, beißender Geruch hatte sich breit gemacht. Und auch die Ursache dafür war schnell gefunden: In einem der Hotelzimmer hatte es eine Verpuffung an einer Minibar gegeben. Durch die starke Verbrennung wurde der kleine Kühlschrank so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass Kältemittel auslief – und sich der Gestank entwickeln konnte.

Die zerstörte Minibar. Quelle: Feuerwehr Potsdam/ Twitter

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand und nach einer ausgiebigen Lüftung war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet und die Feuerwehr rückte wieder ab.

Von MAZonline