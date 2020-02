Feueralarm bei Imbiss in Potsdam

Potsdam

Nach dem verheerenden Garagenbrand in Babelsberg in der Nacht zu Sonnabend wurde die Potsdamer Feuerwehr früh um 4 Uhr gleich wieder alarmiert. Diesmal ging es in den Stadtteil Am Stern.

Am frühen Samstagmorgen rückte die Feuerwehr Potsdam in den Osten der Stadt aus: Am Stern war ein Feuer an einem Imbiss gemeldet worden.

In der Galileistraße brannte es an einem Imbisswagen. Der Brandherd lag offenbar außerhalb des Kebab-Imbisses. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf den ganzen Wagen übergriffen. Innerhalb von 15 Minuten war das Feuer gelöscht.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ermittel zum Verdacht der Brandstiftung.

Von MAZonline