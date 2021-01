Berliner Vorstadt

Feuerwehr-Einsatz an der Glienicker Brücke am Sonntagabend: Zeugen hatten eine Frau im Wasser entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Mit einem Mehrzweckboot näherten sich die Feuerwehrleute der Frau und zogen sie aus dem Wasser. Ein Notarzt, der in der Zwischenzeit vor Ort eingetroffen war, kümmerte sich um die Frau.

Nachdem die Einsatzkräfte die Frau aus dem Wasser gezogen haben, brachten ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus. Quelle: Julian Stähle

Da die Feuerwehr die Einsatzstelle mit einer Drehleiter ausgeleuchtet und abgesperrt hatte, war auch eine Fahrspur auf der Brücke zeitweilig gesperrt. Die womöglich unterkühlte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Frau ins Wasser geraten ist, ist unklar. Sie habe sich das selbst nicht erklären können, konnte am Abend nicht sagen, wie sie in diese Lage geraten war, heißt es auf MAZ-Nachfrage am Montagvormittag aus der Leitstelle der Feuerwehr.

Von MAZonline