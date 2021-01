Potsdam-Babelsberg

In einem Haus in Potsdam-Babelsberg ist am frühen Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der August-Bier-Straße wurde im Dachstuhl bemerkt.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehr rückte gegen 18.30 Uhr aus. Es waren mehr als 40 Einsatzkräfte der Hauptwache sowie der freiwilligen Wehr Klein Glienicke/ Babelsberg mit einem Dutzend Fahrzeugen im Einsatz. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.

Betroffen war ein zweigeschossiges Wohnhaus mit ausgebauten Dachgeschoss. Im Innern brannten nach Feuerwehrangaben mehrere Möbel im Dachgeschoss, wie MAZ-Reporter Julian Stähle vor Ort erfuhr. Ein Übergreifen der Flammen auf die unteren Etagen konnten die Brandschützer verhindern. Sie bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle und waren kurz nach 19 Uhr schon bei Restlöscharbeiten und beim Lüften.

Brand in der August-Bier-Straße in Potsdam-Babelsberg. Quelle: Julian Stähle

Das Haus wird von einem älteren Paar bewohnt. Beide konnten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen und brauchten keine medizinische Betreuung.

