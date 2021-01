Potsdam

Kurz vor fünf Uhr am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Potsdam zu einem Einsatz gerufen. In Waldstadt brannten in einem Kellerverschlag Fahrräder, doch die Einsatzkräfte konnten den Brand bald löschen. Bei dem Feuer kam niemand zu Schaden. Dies vermeldete die Feuerwehr am Morgen auf Twitter.

