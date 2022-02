Potsdam

Am heutigen Freitag wird auf diversen Twitter-Kanälen vieler Feuerwehren in ganz Deutschland das Einsatzgeschehen noch stärker und facettenreicher präsentiert als sonst. Anlass ist der europäische Tag des Notrufs, der jährlich auf den 11. Februar fällt: 11.2. – angelehnt an die Notrufnummer 112.

Ab 8 Uhr berichtet die Feuerwehr Potsdam auf ihrem Twitter-Kanal über das Einsatzgeschehen in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Rund 12 Stunden soll es bei dieser „Social-Media-Aktion der besonderen Art“ unter dem Hashtag #Potsdam112 „interessante und spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehren geben“.

Zum Start in den Tag twitterte die Feuerwehr zunächst die gestrige Bilanz: Vier Einsätze für die Feuerwehr, 81 für den Rettungsdienst und ein Bild vom Schichtwechsel – das „Twittergewitter“ der Feuerwehr Potsdam zieht auf. Der Freitag begann jedoch ruhig.

„Das Twittergewitter“ Unter dem Hashtag #Potsdam112 können am 11. Februar 2022 von 8 Uhr bis 20 Uhr die Tweets der Feuerwehr Potsdam online auf Twitter verfolgt werden (@FwPotsdam oder https://twitter.com/FwPotsdam). Unter dem Hashtag #112live sind alle Tweets der teilnehmenden Berufsfeuerwehren in Deutschland sichtbar. Zudem wird sich die Feuerwehr Potsdam parallel auf dem Instagram-Kanal der Landeshauptstadt präsentieren (www.instagram.com/potsdam.de).

Belanglose Anrufe stören Feuerwehr-Notrufzentrale

Die Feuerwehr Potsdam hatte bereits in den vergangenen Jahren an dem so genannten „Twittergewitter“ teilgenommen und Interessierten einen direkten Blick in den Feuerwehr-Alltag ermöglicht. Dabei wurden die Twitter-Nutzer Zeuge von schwierigen Einsätzen wie beispielsweise einem Rettungseinsatz auf der A10, bekamen aber auch mit, wie die Arbeit in der Notrufzentrale der Potsdamer Feuerwehr durch belanglose Anfragen („Ich stehe im Stau, können Sie mir helfen?“) behindert kann.

Gute Nachricht auch für Instagram-Nutzer: Das „Twittergewitter“ zieht in diesem Jahr nicht allein über diese Social-Media-Plattform hinweg. Die Feuerwehr Potsdam wird am Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr auf dem stadteigenen Instagram-Kanal präsent sein

