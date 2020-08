Ein Waldbrand in der Parforceheide im Osten Potsdams hielt die Feuerwehr am Montagabend in Atem. Das Feuer hatte sich über eine Fläche von 5000 Quadratmetern ausgebreitet. Es war nach Feuerwehrangaben der bislang größte Waldbrand des Jahres in der Landeshauptstadt.