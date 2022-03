Babelsberg

Ein Kranführer ist am Mittwochvormittag durch die Potsdamer Feuerwehr gerettet worden – und zwar an seinem Arbeitsplatz in der Kanzel seines Krans in 25 Meter Höhe. Der Mann hatte ein medizinisches Problem und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Leitstelle auf MAZ-Anfrage erklärte.

Feuerwehreinsatz am Kran auf der Nuthestraße Potsdam

Die Feuerwehr wurde um 8.50 Uhr alarmiert und fuhr zur großen Brückenbaustelle der Nuthestraße L 40 in Babelsberg. Die Technik der Feuerwehr reichte aus, um den Mann zu bergen. „Die Drehleiter schafft 30 Meter“, hieß es in der Leitstelle. So konnte der Kranführer betreut und von seinem Arbeitsplatz in 25 Meter Höhe mittels Schleifkorbtrage gerettet werden.

Die Potsdamer Feuerwehr rettete einen Kranführer aus 25 Meter Höhe auf der Baustelle Nuthestraße. Quelle: Feuerwehr Potsdam

Angeschnallt auf dieser Trage können Patienten mit Hilfe einer Öse unter dem Drehleiter-Korb abgeseilt oder mit einem Rollensystem auch entlang der Leiter zu Boden gefahren werden.

Von MAZonline/pede