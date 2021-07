Drewitz

Noch am 14. Mai hatte Gerhard Brademann von seinen Feuerwehrkollegen aus Drewitz die „Ehrenmedaille für 75 Jahre Treue Dienste in der Potsdamer Feuerwehr“ bekommen, zünftig von einer Drehleiter aus zu seinem Wohnungsfenster im zweiten Stock. Er hatte sie drei Jahre zu spät bekommen, weil es zum eigentlichen Jubiläum die Medaille noch gar nicht gab. „Das sind ja nur noch zwei Jahre bis zur nächsten“, witzelte er gegenüber dem Chef seiner Freiwilligenwehr, Robert Teschke: „Die nächste hole ich mir auch noch.“

Gerhard Brademann bekam am 14. Juni die Ehrenmedaille für 75 Jahre Dienst in der Feuerwehr, drei Jahre nach dem Jubiläum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dazu kommt es nun nicht mehr. Wie seine Wegbegleiter und Bewunderer der Drewitzer Wehr von Angehörigen am 10. Juli erfahren haben, ist Gerhard „Gerd“ Brademann am 4. Juli nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 91 Jahre alt und war noch kurz vor dem überraschenden Krankenhausaufenthalt augenscheinlich gesund, nur das Gehen fiel ihm schwer, und er hatte ein E-Mobil bekommen für seine Wege.

„Alle 55 Leute in der Wehr sind tief getroffen“, sagt Wehrführer Teschke, „auch die jungen Leute. Er hat uns immer Geschichten aus seinem Leben erzählt und uns motiviert. Solche wie ihn zu verlieren, macht uns traurig. Er war total wichtig für uns. Es war uns eine Ehre, den dienstältesten Feuerwehrmann der Stadt in unseren Reihen zu haben.“

Gerhard Brademann, dienstältester Feuerwehrmann in Potsdam, ist gestorben Quelle: Varvara Smirnova

Vor der Wache in Drewitz ist Brademanns Bild mit dem schwarzen Trauerbalken in einem Schaukasten zu sehen, darunter ein Totenlicht und eine weiße Kerze. Beerdigt wird er auf dem Friedhof an der Babelsberger Goethestraße – in der Kapelle ist nur Platz für zehn Trauergäste, darunter Teschke. Der Wehrführer möchte aber ein Spalier seiner Wehr an den Weg zur Kapelle stellen und einen Trompeter das letzte Ehrenlied spielen lassen.

Am 16. Juni war Brademann mit seinem Elektro-Rollstuhl zuletzt auf der Wache, wo er trotz seines hohen Alters noch Hausmeisterarbeiten erledigte. Eine Woche später war Teschke dann mit einigen Kollegen bei ihm im Krankenhaus und hatte kein gutes Gefühl mehr, ahnte aber nicht, dass er Gerd nie wiedersehen würde.

Seit September 1943 war Brademann Mitglied der Feuerwehr. Er erlebte, wie Stadtschloss und Garnisonkirche brannten. Seinen größten Einsatz hatte er am 12. Juni 1954, als der Keller des Neuen Palais in hellen Flammen stand und er der Einsatzleiter für die Löscharbeiten war. Dass Schloss im Park Sanssouci konnte gerettet werden, das Stadtschloss nicht.

Von Rainer Schüler