Kirchsteigfeld

Bei einem Wohnungsbrand im Potsdamer Kirchsteigfeld wurden in der Nacht zu Sonnabend zwei Personen leicht verletzt. Das hat die Potsdamer Feuerwehr via Twitter mitgeteilt.

Das Feuer war den Angaben nach in der Küche ausgebrochen und konnte gelöscht werden. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Im Einsatz waren die Potsdamer Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Drewitz.

Im Löscheinsatz waren die Kameradinnen und Kameraden der Potsdamer Feuerwehren zuvor gerade erst am Freitagmittag in Golm, wo das Feuer eines brennenden Carports auf ein Wohnhaus übergegriffen hatte.

Einen größeren Küchenbrand hatte es laut Einsatzberichten zuletzt im Januar in einem Hochhaus im Wall am Kiez gegeben. Eine Küche im zwölften Stock brannte lichterloh, dichter Qualm quoll aus dem Fenstern.

Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden. Die Bewohnerin der betreffenden Wohnung musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein weiterer größerer Küchenbrand in Potsdam ereignete sich vor einem Jahr am Hans-Grade-Ring Am Stern. Damals waren drei Wohnungen bis auf weiteres unbewohnbar. Eine Mieterin erlitt Rauchgasvergiftungen.

Von Volker Oelschläger